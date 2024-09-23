Названа дата включения отопления в соцучреждениях Подмосковья

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Отопление в социальные учреждения, расположенные на территории Московской области, начнут подавать уже в воскресенье, 29 сентября, такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с членами подмосковного правительства и глава округов.
«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», — сказал Андрей Воробьёв.Власти региона не стали ждать, когда температура опустится до нормативных значений для начала отопительного сезона.
«Мы не отталкиваемся от нормативов — они подразумевают трое суток среднесуточной температуры +8 градусов. Но мы не можем в социальных объектах ждать такой температуры», — заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.Отмечается, что отопление дадут в первую очередь в школы, детские сады и больницы.
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Лев Каштанов