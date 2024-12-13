31 декабря не станет выходным днем

Фото: istockphoto/petrenkod
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что обсуждение вопроса о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, в настоящее время неактуально. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра, в ближайшие два года этот день уже будет нерабочим благодаря переносу выходных дней.
Напомним, что в текущем году 31 декабря также будет выходным благодаря переносу выходного дня с 7 января, а в следующем — с 5 января.
Ранее Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, который предполагал закрепить 31 декабря как официальный нерабочий праздничный день. Инициатива, внесенная в декабре 2020 года, планировала установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января для удобства подготовки к празднику. Однако депутаты не поддержали предложение, на федеральном уровне 31 декабря останется рабочим днем.
Читайте также:
В лесных питомниках Подмосковья стартует акция «Ель домой — всей семьёй»
Стилист перечислила модные тренды в верхней одежде на 2025 год
В Латвии рассказали, на какой период времени у Вооруженных сил Украины хватит оружия
Напомним, что в текущем году 31 декабря также будет выходным благодаря переносу выходного дня с 7 января, а в следующем — с 5 января.
Ранее Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, который предполагал закрепить 31 декабря как официальный нерабочий праздничный день. Инициатива, внесенная в декабре 2020 года, планировала установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января для удобства подготовки к празднику. Однако депутаты не поддержали предложение, на федеральном уровне 31 декабря останется рабочим днем.
Читайте также:
В лесных питомниках Подмосковья стартует акция «Ель домой — всей семьёй»
Стилист перечислила модные тренды в верхней одежде на 2025 год
В Латвии рассказали, на какой период времени у Вооруженных сил Украины хватит оружия
Дарья Осипова