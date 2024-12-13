Стилист перечислила модные тренды в верхней одежде на 2025 год

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Россияне выбирают зимнюю одежду, ориентируясь в первую очередь на тепло и комфорт, оставляя позади модные тренды. Есть ли место стилю в морозное время года?
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что выбор верхней одежды — это ответственно и серьезно, потому что она является лицевой стороной образа в прохладное время года.
Анна Скороходова перечислила тренды в верхней одежде на 2025 год.
Акцентные плечи: фасоны с широкими, но при этом острыми плечами. Например, пальто из шерсти, тонкие шубы на легкой подкладке.
Ярко выраженные силуэты: полуприталенный силуэт, который рекомендует отказаться от мешковатых форм в пользу более элегантных моделей. Происходит дань акцентной женственности.
О-силуэт: для девушек, которые являются поклонницами спортивного стиля или casual. Это полукруглые рукава пуховика, куртки, пальто. Важный аспект — материал должен быть плотным.
Длинный ворс: ворс может быть не только классических оттенков, но и экстравагантных (красный, бордовый, желтый, синий и даже розовый).
Она добавила, что особенно популярные фактуры следующего года — это натуральный мех, замша, кожа, деним, неон и верхняя одежда из стёганых или водоотталкивающих материалов.
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«Покупка шубы, дублёнки или качественного пуховика — это приобретение не из дешёвых, поэтому стоит отнестись к этому приобретению с ответственностью и выбирать изделия, исходя не только из грядущих трендов, но и из личностных предпочтений, климатических особенностей и собственного характера», — сказала она.
Анна Скороходова перечислила тренды в верхней одежде на 2025 год.
Акцентные плечи: фасоны с широкими, но при этом острыми плечами. Например, пальто из шерсти, тонкие шубы на легкой подкладке.
Ярко выраженные силуэты: полуприталенный силуэт, который рекомендует отказаться от мешковатых форм в пользу более элегантных моделей. Происходит дань акцентной женственности.
О-силуэт: для девушек, которые являются поклонницами спортивного стиля или casual. Это полукруглые рукава пуховика, куртки, пальто. Важный аспект — материал должен быть плотным.
Длинный ворс: ворс может быть не только классических оттенков, но и экстравагантных (красный, бордовый, желтый, синий и даже розовый).
Она добавила, что особенно популярные фактуры следующего года — это натуральный мех, замша, кожа, деним, неон и верхняя одежда из стёганых или водоотталкивающих материалов.
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Анастасия Бондарева