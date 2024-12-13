В лесных питомниках Подмосковья стартует акция «Ель домой — всей семьёй»

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Новогодняя акция «Ель домой — всей семьёй» стартует в лесопитомниках Московской области в субботу, 14 декабря, в рамках акции желающие смогут самостоятельно срубить себе деревце на праздник, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Акция «Ель домой — всей семьёй» будет проходить в московской области в шестой раз. В этом году она продлится до 30 декабря.«Срубить себе ёлочку можно будет в трёх лесных питомниках — Дмитровском, Ульянинском и Сергиево-Посадском. Цена при этом будет ниже, чем на ёлочных базарах. Вырубка ели будет проводиться силами покупателя в присутствии должностного лица», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка России, которую установили на Соборной площади в Кремле, была срублена в Можайском округе Подмосковья.
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