31 декабря в России могут сделать выходным днем

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В ходе подготовки производственного календаря на 2025 год Минтруд РФ рассмотрит инициативу, чтобы 31 декабря стал официальным праздничным днем. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в разговоре ТАСС в рамках ПМЭФ.
«При планировании на 2025 год мы можем вернуться к обсуждению возможности объявления 31 декабря официальным выходным днем. Запрос общества на это является значительным», — отметил Котяков.О том, что 31 декабря следует сделать выходным днем, Котяков также говорил несколько месяцев назад. Как утверждает министр, люди становятся счастливее, когда праздников больше.
Стоит отменить, что в январе в Госдуме не увидели необходимости в увеличении количества выходных. Депутат Светлана Бессараб заявила, что в российском производственном календаре уже сейчас 14 праздничных дней, что является серьезной нагрузкой на работодателей. По словам парламентарий, дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда, что достаточно накладно как для экономики, как для покупателя.
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