Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в приложении появилась внутренняя валюта. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.
Отмечается, что валюта получила название Telegram Stars. С помощью неё можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. В частности, можно покупать электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх.
В сообщении указано, что валюту можно приобрести через систему встроенных покупок в магазинах приложений Apple и Google, а также через бота Premium Bot, с помощью которого происходит подключение подписки Telegram Premium.
Вывести Telegram Stars в Toncoin можно с помощью платформы Fragment.
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В сообщении указано, что валюту можно приобрести через систему встроенных покупок в магазинах приложений Apple и Google, а также через бота Premium Bot, с помощью которого происходит подключение подписки Telegram Premium.
Вывести Telegram Stars в Toncoin можно с помощью платформы Fragment.
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Анастасия Чинкова