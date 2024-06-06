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Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных

06 июня 2024, 21:18
Фото: iStock/Greice Baltieri

Фото: iStock/Greice Baltieri

Ректор Первого профессионального Кинологического института Константин Карапетьянц выразил сомнения по поводу того, что нейросети будут способны понимать животных, поскольку не каждый человек может полностью предугадать мысли своего питомца.
При этом специалист отметил, что у животных, в частности собак, есть активная коммуникация с помощью звуков и запахов, из-за чего они прекрасно понимают друг друга.

«Они между собой коммуницируют и прекрасно понимают друг друга. Животные, в том числе и собаки, издают определенные звуки. Если это животные одного вида, они понимают, о чем идет речь. <…> Живой владелец собак не всегда может распознать знаки от своего животного, поэтому я в некоторой степени скептически отношусь к этой новости», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.



Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что помочь собаке, которая боится грозы, можно с помощью команд.

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#искусственный интеллект
#язык
Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram
Дуров сообщил о запуске валюты Telegram Stars
06 июня 2024, 21:11

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в приложении появилась внутренняя валюта. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.
Отмечается, что валюта получила название Telegram Stars. С помощью неё можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. В частности, можно покупать электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх.

В сообщении указано, что валюту можно приобрести через систему встроенных покупок в магазинах приложений Apple и Google, а также через бота Premium Bot, с помощью которого происходит подключение подписки Telegram Premium.

Вывести Telegram Stars в Toncoin можно с помощью платформы Fragment.

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#telegram
#валюта
#мессенджеры
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#покупки
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Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии
06 июня 2024, 21:01

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Супруга британского монарха Карла III королева Камилла не стала пожимать руку жене президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит на мероприятии, посвящённом 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Отмечается, что Бриджит Макрон, протянувшая руку королеве, нарушила королевский протокол.

Инцидент произошёл около британского мемориала «Дня Д» в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. На опубликованных кадрах видно, как после возложения венков жена французского президента ищет руку королевы, чтобы пожать её. Камилла не ответила на жест, однако Макрон всё же слегка пожала её руку, после чего сразу же отпустила.

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#великобритания
#франция
#юбилей
#инцидент
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Повышение ключевой ставки, механическая рука, задачи экономики: главное второго дня ПМЭФ
Беглов: Участниками ПМЭФ-2024 стало рекордное число стран
06 июня 2024, 19:59

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Губернатор города Александр Беглов в интервью для «Известий» заявил, что в этом году участниками ПМЭФ стало рекордное количество стран.
Редакция «Радио 1» расскажет о самых интересных событиях второго дня форума.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Механическая рука для участников СВО

Сегодня главной темой петербургского стенда на ПМЭФ стали «Технологии, открытые для мира». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил стенд, где ему представили механическую руку для участников СВО, получивших тяжёлые ранения.

Главные задачи экономики России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что главными задачами для развития экономики России являются развитие рынка капитала, обеспечение открытости и «удержание лидерства» в технологической сфере.


Повышение ключевой ставки

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает повышения ключевой ставки. Такой прогноз он сделал после слов Набиуллиной о решении довести инфляцию до 4% в 2025 году.

Будущее переданных в казну активов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что переданные в собственность государства активы будут проданы. Соответствующее поручение было дано Росимуществу.

Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался в поддержку инициативы Китая и Бразилии по Украине. Речь шла о меморандуме об урегулировании украинского конфликта, опубликованном в мае. Венгрия присоединится к этой инициативе.

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Соглашения на миллиарды

Во второй день участники форума заключили несколько важных соглашений. Мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор КамАЗ Сергей Когогин и первый вице-премьер России Денис Мантуров подписали соглашение о строительстве в столице первого в стране роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжёлых грузовых автомобилей.

Wildberries подписала соглашение с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group о размещении логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и региона.

ВТБ и «Атомэнергопром» подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций.

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#активы
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Депутат Милонов: Арест «ведьмы» Алёны Полынь — спасение для людей
06 июня 2024, 19:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал арест руководителя организации «Империя сильнейших ведьм» Алены Полынь (настоящее имя Елена Суликова) на два месяца.
По его мнению, такое решение является не просто наказанием для Полынь за незаконные услуги и одурачивание доверчивых граждан, а спасением для людей.

«Это не наказание Полынь, а спасение доверчивых людей, которых она вводила в заблуждение курсами или своими бредовыми магическими услугами. Когда она получит по заслугам, тогда мне будет её по-человечески жалко. Сейчас мне больше жалко тех пострадавших людей, которые к ней обратились. Она же жила за счёт обмана. Она ничего делать не умеет», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Милонов.

Ранее сообщалась, что глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь (Елена Суликова – настоящее имя) частично признала в суде свою вину.

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#спасение
#наказание
#преступление
#арест
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Задержанный в Москве француз оказался сотрудником швейцарского центра
AFP: арестованный в Москве француз работает для швейцарской НПО
06 июня 2024, 19:49

Фото: iStock/artolympic

Гражданин Франции Лоран Винатье, арестованный в Москве по подозрению в сборе военной информации, работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Об этом сообщает AFP.
По словам представителя организации, в настоящее время идет работа над выяснением более подробных обстоятельств и обеспечением освобождения француза.

Уточняется, что данная организация принимает участие в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в Африке, на Ближнем Востоке, Евразии и Азии.

Напомним, гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержали в Москве. В течение двух лет Винатье целенаправленно осуществлял сбор информации в области военной и военно-технической деятельности России.

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#россия
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ЛДПР выступила за ужесточение экзаменов на знание русского языка для мигрантов
06 июня 2024, 19:38

Фото: iStock/shironosov

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ужесточить правила сдачи экзаменов на знание русского языка для мигрантов.
В частности, они предложили запретить проведение таких экзаменов в частных вузах, предоставив такое право только государственным образовательным организациям.

«Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущенных людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам», – прокомментировал в беседе с Газета.ру председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин выступил с предложением запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию.

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#мигранты
#лдпр
#образование
#русский язык
#экзамены
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Для самозанятых Подмосковья проведут тренинг по созданию личного бренда
06 июня 2024, 19:36

Фото: iStock/AnnaStills

Бесплатный очный тренинг «Упаковка и личный бренд самозанятого» организует в четверг, 13 июня, подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Участников тренинга научат, как технически правильно оформлять аккаунт в социальных сетях, а также дадут чек-лист для оценки своего аккаунта и предоставят персональный стикерпак. Кроме того, самозанятым расскажут, как правильно ставить перед собой цели и достигать их, и предоставят план внедрения полезных привычек для развития своего бренда», — говорится в сообщении.
Тренинг для самозанятых проведёт президент профессионального сообщества спикеров и экспертов «Слово», победитель конкурса общества «Знание» «Лига лекторов» Игорь Носов.

Мероприятие будет проходить 13 июня с 11:00 до 15:00 в Москве по адресу:2-й Донской проезд, дом №9, строение 3. Необходима предварительная онлайн-регистрация.

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#московская область
#подмосковье
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Наркотики и сексуальное насилие: Психиатр Теслер о равнодушных родителях
06 июня 2024, 19:28

Фото: iStock/Zinkevych

Тема насилия каждый день всплывает в новостной ленте. От того, что это происходит с детьми, захватывает дух. Шокирует не только сам факт произошедшего, но и то, что ребенок молчит и не просит помощи у взрослых.
О том, как родители могут заметить, что на ребенка оказывается физическое или психологическое насилие и защитить его в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

По словам эксперта, ребенок должен быть родителям понятен.

«Родители должны знать и понимать, как дети проводят свое время, а также какие у них приоритеты. Ребенок не должен быть зажатым или запуганным. Тут ведь не только сексуальное насилие. Тут и наркотики, и все, что угодно. Родители, особенно в подростковом возрасте, всегда должны держать ребенка в центре внимания, а для того, чтобы держать, им нужно дружить с детьми. Они должны знать, что интересует детей, какой контент в интернете их интересует, отвечать на все детские вопросы, а не говорить — спроси у бабушки. Родители должны все время держать руку на пульсе», — рассказал он.

Если родители ведут себя таким образом, то они всегда почувствуют неладное. Если ребенок начал вести себя как то иначе — одеваться, краситься, то нужно понять — социум так влияет на ребенка или нет, отметил психиатр.

«Родителям нужно постараться понять, что происходит с ребенком, а при непонимании подключать специалистов. Обычно у ребенка в таком случае страдает успеваемость, снижается концентрация внимания. Он погружен в свои переживания. Ребенок испытывает чувство страха, тревоги. Все это родителями отмечается, если они следят за своим ребенком, а если не следят, то они заходят к взрослым дядям домой», — объяснил Теслер.

Он добавил, что дело родителей — защищать детей. Если они хотят, чтобы дети оказали им поддержку в старости, то родителям нужно оказывать детям поддержку в детстве.

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#дети
#ребёнок
#насилие
#родители
#психиатр
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Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания системы Starship
06 июня 2024, 19:12

Фото: iStock/Sundry Photography

Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Об этом информирует издание Spaceflight Now.
Отмечается, что вторая ступень Starship произвела контролируемый вход в атмосферу Земли и совершила управляемую посадку на поверхность воды в Индийском океане. В социальной сети X компания американского предпринимателя Илона Маска подтвердила приводнение и поздравила всю команду с этим успешным событием.

Уточняется, что в процессе полета у корабля отлетела часть теплозащитной плитки, о чем Маск предупреждал заранее. Напомним, старт Starship произошел с космодрома Starbase в штате Техас в 15:50 мск.

Ранее Илон Маск заявил, что оружие, которым управляет человек, не подходят для современных боевых столкновений.

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