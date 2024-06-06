Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных

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Ректор Первого профессионального Кинологического института Константин Карапетьянц выразил сомнения по поводу того, что нейросети будут способны понимать животных, поскольку не каждый человек может полностью предугадать мысли своего питомца.
При этом специалист отметил, что у животных, в частности собак, есть активная коммуникация с помощью звуков и запахов, из-за чего они прекрасно понимают друг друга.
Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что помочь собаке, которая боится грозы, можно с помощью команд.
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«Они между собой коммуницируют и прекрасно понимают друг друга. Животные, в том числе и собаки, издают определенные звуки. Если это животные одного вида, они понимают, о чем идет речь. <…> Живой владелец собак не всегда может распознать знаки от своего животного, поэтому я в некоторой степени скептически отношусь к этой новости», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.
Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что помочь собаке, которая боится грозы, можно с помощью команд.
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Мелисса Тимофеева