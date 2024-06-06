В Подмосковье через приложение «Народный инспектор» выявили 654 случая парковки на газонах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Мобильное приложение «Народный инспектор» с начала года помогло неравнодушным жителям Московской области выявить 654 случая парковки в зонах зеленых насаждений. Сумма штрафов превысила 1 млн рублей, рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище. Для фиксации безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки, в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный способ выявления правонарушений. Чтобы снять и отправить короткий видеоролик, необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», – пояснил Мурашов.По его словам, больше всего нарушений выявлено в Ленинском городском округе. Популярные местами правонарушений стали дворы в ЖК «Бутово-парк» и «Восточное – Бутово».
Сообщить о нарушении можно на портале «Добродел» или в мобильном приложении в несколько кликов. Видео должно содержать информацию о зоне парковки и чёткий номер автомобиля нарушителя.
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