31 мая 2024: Как связаны сварщики, табак и Наташа Королёва

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31 мая во всём мире отмечают Всемирный день без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.
О том, какие ещё праздники отмечают 31 мая, а также об известных личностях, появившихся на свет в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
Праздники 31 мая
Всемирный день без табака
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.
Ежегодно ВОЗ и партнёры повсеместно отмечают этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме.
По данным ВОЗ, табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает более 8 миллионов человек (более 1,3 миллиона из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма).
В России от причин, связанных с курением, по оценке Минздрава РФ, ежегодно преждевременно умирают от 300 до 400 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИД. По статистике, в России курят около 30 процентов населения.
День сварщика в России
31 мая в России свой профессиональный праздник отмечают сварщики. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю — её празднуют с начала 90-х годов 20 века.
Профессия сварщика появилась ещё в 19 веке, но особенно актуальной она является в наши дни. Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир — это мир металла. Особенно эта профессия востребована в строительстве, автопроме, добывающих отраслях. К тому же, помимо электрической сварки, на современном этапе существует масса других разновидностей сварки, каждой из которых соответствует определенная специализация сварщика. Это, например, сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик.
День российской адвокатуры
Этот праздник также не является официальным, однако отмечать его начали ещё с апреля 2005 года. Решение о его учреждении было принято на II Всероссийском съезде адвокатов в Москве (31 мая 2002). Датой праздника выбрали день принятия федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, определяющего правовые основы деятельности представителей данной профессии.
В этот день судебных защитников поздравляют Министерство юстиции, Федеральная палата адвокатов (ФПА), Ассоциация юристов России, друзья и коллеги. В адвокатских бюро устраивают фуршеты и чаепития. В крупных объединениях проходят праздничные концерты. В День адвокатуры будущие адвокаты приносят присягу и произносят клятву, выражая приверженность кодексу профессиональной этики адвоката и Конституции РФ. Этой традиции много лет, она служит символическим посвящением в профессию.
В ряде регионов 31 мая проходит Всероссийский день бесплатной юридической помощи гражданам. В ходе мероприятия россияне могут получить квалифицированную помощь по вопросам, касающимся любой отрасли права.
Всемирный день блондинок
В последний день весны свой праздник отмечает и самая «светлая» часть человечества.
Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путём основания праздника в свою честь.
По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе» (англ. Legally Blonde), которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрёл популярность и в других странах.
Приметы 31 мая
31 мая православные в России поминают Феодота Анкирского и семь дев-подвижниц, пострадавших за веру в 303 году.
По народным приметам в Федотов день нельзя начинать новые дела или проекты, так как реализовать задуманное не удастся. Также нельзя заниматься рукоделием, в том числе ремонтировать обувь и штопать вещи — по приметам можно в дом привлечь неприятности. В Федотов день нельзя покупать дорогие вещи – есть примета, что обновки долго не прослужат.
Отдавать кому-либо ключи от дома или принимать в дар чужие вещи 31 мая нельзя — по приметам можно лишиться удачи и получить чужие проблемы. Плохая примета — приближаться в Федотов день к осине, так как можно серьезно заболеть.
Отказывать в милостыне или в любой другой просьбе о помощи 31 мая нельзя. По приметам можно остаться без средств к существованию. Нельзя молодым в Федотов день проводить в одиночестве — по приметам найти пару в будущем будет очень сложно.
По народным приметам ближайшие дни будут пасмурными и дождливыми, если закат в Федотов день в дымке, а если закат багровый, значит будет солнечно и тепло. Лето предстоит засушливое, если Луна 31 мая ясная, а если в дымке, значит летний сезон предстоит дождливый. Много росы в Федотов день предсказывает жаркий июль, а если в этот день пойдет дождь — это примета, что лето в целом предстоит прохладное и дождливое. Осень ожидается холодная и пасмурная, если листья осины отсырели в Федотов день, а если к этому дню яблоня и рябина не зацвели — это верная примета, что осень будет поздней.
Известные личности, родившиеся 31 мая
Наташа Королёва
Российская эстрадная певица Наташа Королёва появилась на свет 31 мая 1973 года в Киеве. Её мама была дирижёром хоровой капеллы, а папа — хормейстером академического хора.
Её дебют как певицы состоялся в трёхлетнем возрасте с песней «Крейсер Аврора». Это были выступления с Большим Детским Хором Радио и Телевидения Украины.
В 1988–1991 годах Королёва обучалась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала. В 1990 году песня «Жёлтые тюльпаны» принесла певице всесоюзную славу, она вышла с ней в финал фестиваля «Песня года». В этом же году вышла первая пластинка Королёвой «Жёлтые тюльпаны». Затем последовали многочисленные гастроли, записи альбомов, съёмки видеоклипов. К ряду песен она сама написала стихи.
Также Королёва приняла участие в различных благотворительных концертах и акциях. Она снялась в фильмах, приняла участие в различных телепроектах, вела телепередачи. Звезда занимается дизайнерским искусством в ювелирной отрасли.
Певица второй раз замужем. Её первый муж — композитор и певец Игорь Николаев, второй — Сергей Глушко (известный как стриптизер, выступающий под псевдонимом «Тарзан»). У Наташи есть сын — Архип.
Сегодня Наташа Королёва продолжает свою творческую карьеру, живёт и работает в Москве.
Клинт Иствуд
Американский актёр Клинт Иствуд родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско, Калифорния, США.
В кино Клинт Иствуд оказался востребован в качестве положительного героя вестернов. Однако настоящую известность ему принесло сотрудничество с Серджо Леоне.
В период с 1960-х до 1980-х Клинт Иствуд был в числе наиболее крупных звёзд Голливуда, создавая образ немногословного героя боевиков и вестернов.
В настоящее время Клинт Иствуд является авторитетным режиссёром и обладает двумя «Оскарами» за лучшую режиссуру в 1992 и 2004 годах. С 1993 года Иствуд снимается исключительно в тех фильмах, которые сам и режиссирует.
Уильям Пирри
Ирландский судостроитель Уильям Пирри, контролировавший крупнейшую судостроительную фирму в мире Harland and Wolff и строитель пассажирского лайнера «Титаник», родился 31 мая 1847 года в Канаде.
После смерти его отца в 1849 году семья вернулась в Ирландию. В 1862 году Пирри стал учеником белфастской судостроительной фирмы «Харланд и Вольф». К 27 годам он стал партнёром и вскоре получил почти исключительный контроль.
Пирри внёс большой вклад в растущую стальную судостроительную промышленность и сыграл выдающуюся роль в разработке дизельного двигателя для морских силовых установок.
Помимо работы в судостроении, Пирри занимался ирландской политикой и в значительной степени поддерживал профсоюзы. В 1921 году он стал членом Сената Северной Ирландии.
Умер 7 июня 1924 года в море.
Брук Шилдс
Американская модель Брук Шилдс родилась 31 мая 1965 года на Манхэттене, Нью-Йорк.
Карьера Шилдс как модели началась в середине 1970-х годов, когда она была ещё ребёнком. Первой актёрской работой девочки стало участие в сериале «Слоновая кость», снятом Франческо Скавулло.
Самую большую известность Брук принёс фильм «Голубая лагуна» 1980 года. За роль Эммелин она была номинирована как лучшая актриса года на премию «Молодой актёр».
В 1996–2000 годах играла главную роль в телесериале «Непредсказуемая Сьюзан». В июне 2024 года Брук Шилдс запустит бренд уходовой косметики для волос Commence для женщин старше 40 лет.
Константин Паустовский
Русский писатель Константин Паустовский родился 31 мая 1892 года в семье железнодорожного статистика из Москвы.
Окончив гимназию, Паустовский стал студентом Киевского университета, но вскоре перевелся в Московское высшее учебное заведение. После обучения юноше пришлось сменить множество профессий: он был вожатым трамвая, железнодорожным санитаром, журналистом, учителем, затем работал на Брянском металлургическом заводе, на Таганрогском котельном заводе, в рыбачьей артели на Азовском море.
В 1932 году вышла повесть «Кара-Бугаз», которая сделала Паустовского известным, позволив полностью посвятить себя литературной деятельности.
Во время Великой Отечественной войны Паустовский был военным корреспондентом, но при этом продолжал работать над собственными произведениями.
С середины 1950-х годов он стал писателем с мировым именем, признание таланта которого вышло за границы России. За свое творчество автор был награжден многочисленными наградами и премиями.
Последние годы жизни писатель посвятил работе над автобиографическим произведением «Повесть о жизни». 14 июля 1968 года Константин Паустовский умер. Он похоронен в городе Тарусе Калужской области.
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