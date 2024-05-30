30 мая – что было в этот день, какой сегодня праздник

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Православная церковь отмечает 30 мая День Евдокии Свистуньи, а во Франции чтят память спасительницы Франции Жанны д’Арк. Какие еще торжества приходятся на этот день расскажет редакция «Радио 1».
Международный день феминизма
Во многих странах мира 30 мая отмечается день, в который принято вспоминать о равноправии мужчин и женщин. Торжество отмечается не только в Европе, но и в России и странах СНГ. Сторонники идеологии призывают к борьбе с социальной несправедливостью в обществе и равенству между мужчинами и женщинами.
Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
Учредила торжество Всемирная организация здравоохранения. Его цель — информирование людей о причинах заболевания, клинических проявлениях, способах терапии и осложнениях. По данным медицинской организации, от аллергии страдает около 30% населения Земли. 30 мая – во многих поликлиниках проводятся конференции, на которых обсуждаются меры диагностики и профилактики заболевания.
Евдокия Свистунья
Православная церковь чтит память Евфросинии Московской. В 2024 году торжество выпадает на четверг. В народе этот праздник называется День Евдокии. Княгиня прославилась как строительница храмов. Именно она в 1378 году основала храм Рождества Пресвятой Богородицы в московском Кремле.
День окрошки
Фото: iStock/Gam198
Праздник посвящен традиционному летнему блюду – окрошке. Впервые рецепты окрошки появились еще в конце XVIII века. Название блюда происходит от глагола «крошить», то есть мелко нарезать.
День поливания цветов
30 мая принято вспоминать о растениях, которые украшают сады, дома и нуждаются в постоянном уходе. В этот день принято уделять особое внимание цветам, вспомнить правила ухода за ними.
День памяти Жанны д’Арк
Покровительница военных Франции Жанна д’Арк была причислена к лику святых в 1920-м году. Однако поклоняться ее лику стали гораздо раньше. Жанна родилась в 1412 году. В возрасте 12 лет она услышала голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили ее к особенной миссии спасительницы Франции.
Когда страна находилась в сложном положении, будучи оккупированной англичанами, Жанна прорвалась с войсками в осажденный Орлеан и вынудила врага снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой.
День мятного джулепа
Мятным джулепом называют коктейль на основе бурбона. Родиной напитка считается США. Именно там по сей день мятный джулеп остается одним из популярных алкогольных коктейлей.
Именины: Афанасий, Евдокия, Степан, Адриан
Родились в этот день:
Арина Шарапова (1961) Российская телеведущая и журналистка
Александр Демьяненко (1937) Советский и российский актер. Народный артист РСФСР (1991)
Алексей Леонов (1934) Советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос
Сергей Власьев (1880) Русский военный, один из первых офицеров-подводников
Карл Фаберже (1846) Российский ювелир, основатель династии мастеров ювелирного искусства
Михаил Бакунин (1814) Русский революционер, анархист и мыслитель, один из идеологов народничества
Умерли в этот день:
Борис Шахлин (2008) Советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион
Борис Пастернак (1960) Русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат
Георгий Плеханов (1918) Русский публицист и политический деятель
Жанн д'Арк (1431) Национальная героиня Франции, по обвинению в колдовстве была сожжена на костре
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