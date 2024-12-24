32 тыс. подмосковных льготников получили за год бесплатные путёвки в санатории

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области бесплатные путёвки в санатории в этом году получили около 32 тыс. льготников. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
«Подмосковные льготники – инвалиды, пенсионеры и дети-инвалиды – отдохнули в санаториях Черноморского побережья и средней полосы России. В этом году порядка 32 тыс. льготников воспользовались бесплатными путёвками. Все они отметили удобство получения путёвки. Вся информация – электронная и передаётся в санаторий автоматически», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как отметили в министерстве, подмосковным льготникам предложили разнообразные оздоровительные программы, включающие не только традиционные, но и новые методики реабилитации и профилактики заболеваний.
По данным ведомства, на обеспечение льготников санаторно-курортными путёвками в этом году направили 1 млрд рублей. С завершением сезона начинается подготовка к следующему. Уже сейчас получить первые путёвки на 2025 год или проверить очерёдность можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская