На детский телефон доверия в Подмосковье в 2024 году позвонили почти 60 тыс. раз

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На детский телефон доверия в Московской области с начала года поступило порядка 60 тыс. звонков. Это на 2 тыс. больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В 2024 году на детский телефон доверия в Подмосковье поступило более 59 тыс. звонков. Психолог-консультант принимает любую информацию от детей, оказывая им поддержку. Ребёнок может говорить о самом сокровенном, зная, что его выслушают», – отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что чаще всего дети звонят на горячую линию, когда их беспокоят одиночество, низкая самооценка, поиск себя, страхи и неуспехи в школе. С такими запросами с начала года обратились 14 тыс. несовершеннолетних.
Более 10 тыс. звонивших жаловались на трудности в отношениях с учителями и одноклассниками, нежелание идти в школу, травлю и другие проблемы.
Ещё одна причина обращений – семейные конфликты: споры с родителями, другими детьми в семье. Таких звонков поступило более 7 тыс.
Детский телефон доверия работает в Подмосковье с 2010 года под номером 8-800-2000-122. С 1 января заработает короткий номер 124.
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Лора Луганская