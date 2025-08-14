33-летнего педагога осудили за непристойные действия в отношении учениц

14 августа 2025, 15:14

Учитель из Сингапура получил девять месяцев тюрьмы за соблазнение учениц

Фото: Istock/hxdbzxy

В Сингапуре 33-летний учитель был приговорён к девяти месяцам тюремного заключения за неподобающее поведение в отношении трёх учениц, сообщает AsiaOne.





С первой пострадавшей он познакомился во время работы в средней школе. Они подписались друг на друга в социальных сетях, однако вскоре 16-летняя девушка перешла в другую школу.



Позже педагог начал интересоваться её делами в новом учебном заведении и в течение месяца отправлял сообщения с просьбой «пофантазировать» о нём и предложением встречаться ради интимных отношений. Под давлением учителя школьница установила функцию автоматического удаления чатов.



Когда девушка отвергла его предложения, мужчина познакомился со второй пострадавшей — 17-летней ученицей — и также направлял ей неподобающее содержание сообщений. Девушка также отклонила его предложения.



Последняя пострадавшая, 15-летняя участница школьного совета, пришла к нему на встречу в отель, где он её домогался.





«Обвиняемый остановился, поняв, что его действия вызывают у пострадавшей дискомфорт... В конце концов он отвез ее домой на своей машине», – сообщается в публикации.