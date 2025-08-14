Туристка узнала о своей беременности во время родов в туалете отеля

14 августа 2025, 14:57

The Sun: британка узнала о беременности во время родов в туалете отеля в Канаде

Фото: iStock/Demkat

45-летняя туристка из Великобритании Хелен Грин осознала, что беременна, лишь в момент родов в уборной одного из отелей в Канаде. Об этом пишет газета The Sun.





Во время отдыха с мужем и шестилетней дочерью женщина проснулась от резкой боли в животе и пошла в туалет. Тогда она начала тужиться и внезапно родила ребенка, о вынашивании которого даже не догадывалась. На свет появилась здоровая девочка весом 4 кг, названная Оливией.



Путешественница призналась, что не замечала признаков своего положения — она вела привычный образ жизни, при этом сохранялся регулярный менструальный цикл.

«Я вообще не подозревала, что беременна, все казалось совершенно обычным. Я работала, занималась спортом, носила ту же одежду и ела привычную еду», — рассказала мать двоих детей.