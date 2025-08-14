«Больные фантазии»: Украинские СМИ опубликовали фейковое видео с «ликвидацией» Путина
Украина пригрозила «убить» Путина на Аляске
В преддверии российско-американских переговоров на Аляске украинские медиа распространили сгенерированный нейросетью ролик, где глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* якобы убивает президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Блокнот».
Видео, озаглавленное как «Идеальный финал», демонстрирует снайперское покушение на российского лидера. Обозреватель Александр Пылев обратил внимание на эту провокацию.
«С одной стороны, речь идет «просто» о больных фантазиях ИИ по заказу киевских нацистов. Но, с другой, абсолютно нельзя исключать, что враг попытается осуществить их на практике», — пишет Пылев.Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа в крупнейшем городе Аляски Анкоридже. Примечательно, что американский лидер отказался приглашать на переговоры президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось об отмене США антироссийских санкций для подготовки саммита.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.