14 августа 2025, 15:08

Украина пригрозила «убить» Путина на Аляске

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

В преддверии российско-американских переговоров на Аляске украинские медиа распространили сгенерированный нейросетью ролик, где глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* якобы убивает президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Блокнот».





Видео, озаглавленное как «Идеальный финал», демонстрирует снайперское покушение на российского лидера. Обозреватель Александр Пылев обратил внимание на эту провокацию.

«С одной стороны, речь идет «просто» о больных фантазиях ИИ по заказу киевских нацистов. Но, с другой, абсолютно нельзя исключать, что враг попытается осуществить их на практике», — пишет Пылев.