34-летняя женщина рассказала о преимуществах секса с мужчинами в возрасте

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Женщина призналась, что мужчины в возрасте привлекают ее своей уверенностью в себе и сексуальным опытом. О плюсах секса с партнерами старше себя она рассказала изданию Metro.
34-летняя Алмара Абгарян рассказала, что в юности у нее был партнер на 16 лет старше — ему было немного за 40. Они работали вместе, мужчина заинтересовал ее уверенной манерой поведения и тем, что носил элегантный костюм.
При этом она отметила, что у мужчин постарше есть недостатки. Как утверждает Абгарян, часто у людей в возрасте, кроме жизненного опыта, есть также проблемы и психологические травмы, которые обсуждаются в постели.
Вместе с этим, Абгарян добавила, что некоторые ее любовники занимались интимом только как хотели сами, опираясь на власть, ощущающую с высоты своего возраста.
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«Время, проведенное с Дэвидом, стало для меня откровением. Он, в отличие от моих молодых экс-партнеров, не спешил после секса отвернуться и уснуть. Он изучал мое тело, чтобы знать, как доставить удовольствие. С ним я чувствовала себя в безопасности. К тому же он стал моим наставником в интимных делах, я была прилежной ученицей», — поделилась девушка.
При этом она отметила, что у мужчин постарше есть недостатки. Как утверждает Абгарян, часто у людей в возрасте, кроме жизненного опыта, есть также проблемы и психологические травмы, которые обсуждаются в постели.
Вместе с этим, Абгарян добавила, что некоторые ее любовники занимались интимом только как хотели сами, опираясь на власть, ощущающую с высоты своего возраста.
«Тогда, будучи молодой, я считала их интересы выше своих. И мне понадобились годы, чтобы исправить это», — подытожила женщина.Читайте также:
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Алина Юрчак