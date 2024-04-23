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34-летняя женщина рассказала о преимуществах секса с мужчинами в возрасте

23 апреля 2024, 03:42
Фото: istock / Zinkevych

Фото: istock / Zinkevych

Женщина призналась, что мужчины в возрасте привлекают ее своей уверенностью в себе и сексуальным опытом. О плюсах секса с партнерами старше себя она рассказала изданию Metro.
34-летняя Алмара Абгарян рассказала, что в юности у нее был партнер на 16 лет старше — ему было немного за 40. Они работали вместе, мужчина заинтересовал ее уверенной манерой поведения и тем, что носил элегантный костюм.

«Время, проведенное с Дэвидом, стало для меня откровением. Он, в отличие от моих молодых экс-партнеров, не спешил после секса отвернуться и уснуть. Он изучал мое тело, чтобы знать, как доставить удовольствие. С ним я чувствовала себя в безопасности. К тому же он стал моим наставником в интимных делах, я была прилежной ученицей», — поделилась девушка.


При этом она отметила, что у мужчин постарше есть недостатки. Как утверждает Абгарян, часто у людей в возрасте, кроме жизненного опыта, есть также проблемы и психологические травмы, которые обсуждаются в постели.

Вместе с этим, Абгарян добавила, что некоторые ее любовники занимались интимом только как хотели сами, опираясь на власть, ощущающую с высоты своего возраста.

«Тогда, будучи молодой, я считала их интересы выше своих. И мне понадобились годы, чтобы исправить это», — подытожила женщина.
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Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Эксперт Калемберг: аферисты начали обманывать под предлогом замены полиса ОМС
23 апреля 2024, 03:55

Фото: istock / JuYochi

Аферисты придумали новую схему обмана россиян: под видом страховщиков они говорят о необходимости сменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают установить на смартфон якобы приложение Министерства здравоохранения, которое фактические является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и украсть деньги.
Об этом предупредил гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг в разговоре с РИА Новости.

«Социальные инженеры, охотясь за деньгами доверчивых граждан, придумывают все новые легенды. Одна из последних – о необходимости замены полиса ОМС», — отметил собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что самый популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи уже неоднократно освещался в информагентствах и многие россияне знают, что такие договоры бессрочны. В свою очередь о полисах ОМС, форма которых менялась несколько раз и о сроках действия которых знаю далеко не все граждане.

«И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из смс, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа», — пояснил Калемберг.
Эти программы позволяют злоумышленникам входить в мобильный и выводить средства. Также под видом приложения Минздрава, гражданин может установить банковский троян, способный перехватывать коды из смс, подытожил Калемберг.

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Украинские села планируют переименовать в Париж и Шампань
На Украине хотят переименовать ещё более 300 «связанных с Россией» топонимов
23 апреля 2024, 03:11

Фото: istock / Cavan Images

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о переименовании нескольких сотен украинских населенных пунктов. Пояснительную записку к проекту обнародовал официальный сайт украинского парламента.
«Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел», – отмечается в документе.
Отмечается, что не все топонимы являются именами исторических деятелей. Законопроект предлагает переименовать, в частности, село Пушкино Закарпатской области – в Межлесное, село Победа Житомирской области в село Дидушанка, а село Первого мая Киевской область – в Роську.

Также в Одесской области могут переименовать село Роща – в Новый Париж, село Надеждовка в Шампань, а город Южное – в Порт-Анненталь.

Ранее сообщалось, что украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#победа
#пушкино
#проект
#город
#село
#сайт
#законопроект
#париж
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С вечера 23 апреля на улицах Москвы перекроют движение
Центр Москвы будет перекрыт вечером 23 апреля для репетиции парада
23 апреля 2024, 02:50

Фото: istock / z1b

В Москве 23 апреля временно будет перекрыто движение в Тверском районе из-за проведения репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом информирует столичный Дептранс в Телеграм-канале.
«Движение будет закрыто 23 апреля с 21:00 по мск до окончания мероприятия на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека», — сообщает Дептранс.
Кроме того, дороги будут перекрыты на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро «Маяковская», на Охотном ряду от Тверской до Большой Дмитровки, на Моховой от Воздвиженки до Тверской, на Большой Никитской от Моховой до Романова переулка.

В репетиции примут участие механики-водители военной техники.

Власти столицы призвали горожан заранее рассчитывать маршруты передвижений с учетом ограничений. Обычно, репетиция парада заканчивается после 1:00 следующего дня.



Ранее сообщалось, что в автобусах Подмосковья разместят 2,5 тысяч портретов ветеранов ВОВ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#метро
#движение
#дороги
#водители
#мероприятия
#станции
#парад победы
#день победы
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Эксперты назвали главные страхи россиян
«Ъ»: россияне тревожатся из-за беспилотников, терактов и коммунальных аварий
23 апреля 2024, 02:38

Фото: istock / PeopleImages

По итогам первого квартала 2024 стало известно, что россияне больше всего атак вражеских БПЛА, аварий на коммуникационных линиях и угрозы терактов. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», сообщает «Коммерсантъ».
На тревожность, которая связана с засильем мигрантов и возможным возвращением смертной казни, также повлиял теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Самым неожиданным среди россиян стал страх нашествия крыс, мышей и бобров.

Другие источники тревоги включают в себя новые виды телефонного мошенничества, напряженность в отношениях РФ и НАТО, а также волнение из-за возможных попыток сорвать президентские выборы и всплеск заболеваемости различными инфекциями.

Стоит отметить, что ситуация с разливом рек и массовым подтоплением городов и сёл на Урале в рейтинг КРОС не попала.

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#рейтинг
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#теракт
#бпла
#аварии
#россияне
#нато
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Путин оценил важность Байкало-Амурской магистрали для России
Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего
23 апреля 2024, 00:22

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия развернула логистику в восточном направлении благодаря Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с ветеранами, строителями и работниками БАМа, сообщает РИА Новости.
«Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану, и прямо можно сказать, что разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — заявилглава государства.
Путин также назвал транспортную артерию символом мечты и романтических устремлений граждан Советского союза. Как утверждает президент, БАМ — это воплощение огромного труда и мужества более двух миллионов людей.

Ранее было обнародовано письмо президента Швейцарии Путину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#владимир путин
#президент
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#новости
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Украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг
Киев приостановил консульские действия в отношении украинских мужчин за рубежом
23 апреля 2024, 00:02

Фото: istock / Daria_Serdtseva

Украинских мужчин призывного возраста лишили консульских услуг за рубежом. МИД Украины потребовал от своих заграничных дипломатических учреждений остановить все консульские действия в отношении призывников. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели».
В документе, который подписан первым заместителем министра Андреем Сибигой, указано, что с 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Единственное исключение — оформление удостоверений личности для возвращения на родину.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#мид
#указ
#украина
#призывник
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Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова
Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова
22 апреля 2024, 21:34

Фото: chechnya.gov.ru

На совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова впервые после инцидента с задержанием появился руководитель МЧС республики Алихан Цакаев. Видеозапись этого совещания была опубликована самим Кадыровым в его Telegram-канале.
Кадыров отметил присутствие руководства МЧС на совещании и подчеркнул необходимость для силовых и правоохранительных органов проводить комплексную подготовку своих сотрудников.

Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» 14 апреля. Кадыров описал этот инцидент как «постыдную провокацию» и потребовал увольнения полицейских, ответственных за задержание министра.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов указал на то, что КПП имеет федеральный статус и не находится под юрисдикцией дагестанских правоохранительных органов, и призвал к тщательному анализу произошедшего.

Между тем, в пресс-службе Главного управления МВД по СКФО рассказали об обстоятельствах задержания Цакаева. По данным ведомства, автомобиль чеченского чиновника был остановлен рядом с границей Дагестана из-за нарушения ПДД, отказа предъявить документы и попытки скрыться от полиции. По их данным, 14 апреля на КПП «Герзельский мост», находящемся на границе Чечни и Дагестана, полицейские заметили автомобиль GMC «Yukon», движущийся по встречной полосе Федеральной трассы Р-217 «Кавказ», что создавало опасность для других участников дорожного движения. При многократных требованиях остановиться и предъявить документы водитель не реагировал, проявлял агрессивное поведение, оскорблял полицейских и пытался скрыться.

Автомобиль министра был остановлен принудительно с использованием специального инженерного заграждения. В процессе «правонарушитель продолжал демонстрировать неадекватное и агрессивное поведение, угрожая сотрудникам полиции».

«В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — сообщили в МВД.
Проверка обстоятельств инцидента завершена, и ее результаты будут переданы в СК для последующей правовой оценки.

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#мчс
#задержание
#инцидент
#рамзан кадыров
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Суд приговорил мигранта к 18 годам колонии за изнасилование подростка
«Лента.ру»: суд приговорил узбека к 18 годам за насилие в Карачаево-Черкесии
22 апреля 2024, 21:27

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд приговорил 45-летнего гражданина Узбекистана к 18 годам колонии особого режима за изнасилование подростка в Карачаево-Черкесии, пишет «Лента.ру».
По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), узбека признали виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Летом 2023 года осужденный нашел объявление о поиске работы. Мужчина позвонил по номеру и предложил место администратора в гостинице поселка Домбай.
Девушка поверила собеседнику и приехала по указанному им адресу якобы для собеседования. Под предлогом осмотра территории фигурант увел школьницу в лес, где изнасиловал, следует из материалов дела.

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#суд
#москва
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Хинштейн: распространение фейков необходимо жёстко пресекать
22 апреля 2024, 19:51

Фото: iStock/oatawa

Распространение фейков необходимо оперативно и жестко пресекать.
Об этом в беседе с RT сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя блокировку Роскомнадзором сайтов изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп».

По его словам, регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков. Весь необходимый инструментарий для этого есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе.

Хинштейн привёл в пример, когда ряд СМИ после трагедии в «Крокусе» делали «вбросы» о том, что ведомственное ФГУП Росгвардии «Охрана» имело контракт на обеспечение безопасности площадки.

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* признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#депутат
#фейки
#госдума
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