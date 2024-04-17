«Искусство, а не реальность»: Сексолог о развитии психических заболеваний у любителей порно

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Когда речь заходит о просмотре порнофильмов, люди делятся на две категории: одни утверждают, что «красивые видео» разрушают реальность и приводят к изменам и разводам, другие уверены, что это «разжигает» интерес и оживляет сексуальную жизнь в паре.
В беседе с «Радио 1» психиатр, сексолог, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер сказал, что порнофильмы нельзя воспринимать как отдельную реальность, потому что это искусство, однако есть и другая сторона — зависимость.
Сексолог уверен, что просмотр порнофильмов никак не влияет на количество измен и разводов, потому что проблемы кроются внутри взаимоотношений.
Также психиатр рассказал, что в просмотре порнофильмов есть свои положительные моменты, например, поднятие либидо.
По мнению сексолога, смотреть или не смотреть порнофильмы — выбор каждого человека, который зависит от конфессионального взгляда, от среды воспитания, от самого восприятия. Есть люди, которые никогда не видели стриптиз и прекрасно себя чувствуют, а есть люди, которые приходят в стриптиз бар после рабочего дня, чтобы просто снять напряжение, поэтому нельзя так плоско подходить к этому вопросу, заключил собеседник.
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«Вы же смотрите триллеры, экшн, детективы но это не значит, что вы это воспринимаете как реальную жизнь. Посмотрели триллер, но потом выходите на улицу без всякого страха и знаете, что никаких Джеков-потрошителей на улице Арбат не присутствует. Это очень условно. Порно — это искусство, иногда это высокое искусство. Но есть люди, которые зависят от просмотра порнофильмов — это называется в психиатрии «порнофилия», то есть любовь и влечение к порно продукции», — объяснил эксперт.
Сексолог уверен, что просмотр порнофильмов никак не влияет на количество измен и разводов, потому что проблемы кроются внутри взаимоотношений.
«Насчет того, что из-за этого происходят разводы… Никакая женщина не требует от мужа, чтобы он вёл себя как Ван Дамм в фильме. Если супругу не нравится, что его партнер смотрит порно, значит, надо сесть и поговорить о том, что в семье не так, какие проблемы решает просмотр порно. Каждый раз в конкретном случае это можно решить. К разводам ведет недопонимание, а не порно. Человек может уходить в порно, алкоголь, игры — это всё идет от недопонимания. Дело не в порно, а в людях», — заявил специалист.
Также психиатр рассказал, что в просмотре порнофильмов есть свои положительные моменты, например, поднятие либидо.
«Кто-то смотрит это ежедневно, чтобы взбудоражить собственные чувства. Повысить либидо это, конечно, тоже может. Еще порнопродукция несет позитивную историю, когда смотрят инвалиды, пенсионеры или люди, которые находятся на вахте. Для них это каким-то образом переключение. Это может и отношения оживить. Существует много вещей, которые помогают растормошить людей: порно, ролевые игры, сексуальные игрушки. Если людям не хватает того, что у них есть, они пытаются попробовать разное. Можно порнофильмами оживить отношения, но нужно видеть грань», — сообщил собеседник.
По мнению сексолога, смотреть или не смотреть порнофильмы — выбор каждого человека, который зависит от конфессионального взгляда, от среды воспитания, от самого восприятия. Есть люди, которые никогда не видели стриптиз и прекрасно себя чувствуют, а есть люди, которые приходят в стриптиз бар после рабочего дня, чтобы просто снять напряжение, поэтому нельзя так плоско подходить к этому вопросу, заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева