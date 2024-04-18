Названы самые травмоопасные позы в сексе

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Согласно статистике, четверо из десяти сексуально активных людей получали травмы во время секса. О самых травмоопасны позах рассказала эксперт по отношениям Хоуп Флинн, пишет The Sun.
Как утверждает Флинн, чаще всего к травмам (54% случаев) приводит позиция «по-собачьи». Эксперт пояснила, что любая поза, которая предполагает выгибание или напряжение спины может провоцировать боль. Поэтому этой позиции стоит избегать людям с больным позвоночником или поясницей.
Также к травмам может привести секс в миссионерской позе. Во время неё могут происходить растяжение мышц спины, рук и ног, а также возникать ощущение дискомфорта в суставах из-за слишком долгого нахождения в таком положении.
Пенисы чаще всего травмируются во время интима в позе обратной наездницы, добавила эксперт. Они проходят из-за чрезмерно активных движений женщины, пояснила Флинн.
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«Давление на поясницу можно облегчить, подложив под бедра подушки», — подчеркнула специалистка.
Также к травмам может привести секс в миссионерской позе. Во время неё могут происходить растяжение мышц спины, рук и ног, а также возникать ощущение дискомфорта в суставах из-за слишком долгого нахождения в таком положении.
Пенисы чаще всего травмируются во время интима в позе обратной наездницы, добавила эксперт. Они проходят из-за чрезмерно активных движений женщины, пояснила Флинн.
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Алина Юрчак