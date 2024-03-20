Подмосковные школьники примут участие в инженерном чемпионате

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Школьники Подмосковья могут принять участие в инженерном чемпионате. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие в чемпионате могут все желающие до 12 апреля 2024 года.
Кроме этого, финалисты и победители будут награждены сертификатами и дипломы, которые добавят баллы учащимся во время поступления в ВУЗы.
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«В рамках направления «Решение кейса» команды школьников 9-11 классов будут решать практические задачи, основанные на реальных технологических или производственных ситуациях. В направлении «Инженерно-техническое творчество» учащимся потребуется разработать новый или использовать ранее разработанный проект, макет или рисунок, связанный с различными отраслями, такими как топливно-энергетический комплекс, минерально-сырьевой комплекс, атомная промышленность и другие. Участвовать можно в разных номинациях, в зависимости от класса школьника», — отметили в пресс-службе.
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Мира Полтева