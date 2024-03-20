35 подмосковных спортсменов принимают участие в финале зимних Игр паралимпийцев

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
35 спортсменов представляют Подмосковье в финале зимних Игр паралимпийцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
19 марта стартовали соревнования в трех российских регионах. Всего в Зимних играх участвует порядка 400 спортсменов.
Стоит отметить, что торжественное закрытие игр состоится 30 апреля.
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«В Ханты-Мансийске пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону и хоккею-следж, в Южно-Сахалинске — по горнолыжному спорту и керлингу на колясках в дисциплине «смешанные пары», а в Миассе определятся победители и призеры соревнований по парасноуборду. Завершатся Игры в конце апреля соревнованиями по керлингу на колясках в дисциплине «смешанные команды», которые пройдут в Новосибирске», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева