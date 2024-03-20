Лучшим фрезеровщиком Подмосковья оказался студент из Сергиева Посада

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Глеб Ковалёв, обучающийся в Сергиево-Посадском колледже, одержал победу на региональном этапе чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы-2024» в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Задание, с которым лучше всех справился Глеб Ковалёв, состояло из двух этапов. На первом участники чемпионата должны были самостоятельно изготовить деталь на фрезерном станке с числовым программным управлением. На втором этапе участники измеряли детали, которые изготовили в центре организации чемпионата», — отмечается в сообщении.Соревнования проводились в подмосковном колледже «Энергия». Экспертом-наставником Глеба является Алексей Васильев. Победитель получил благодарственное письмо от регионального министерства образования и пожелание удачи на межрегиональном этапе чемпионата.
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