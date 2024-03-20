Лучшим фрезеровщиком Подмосковья оказался студент из Сергиева Посада

Движение автомобилей по железнодорожному переезду, расположенному рядом со станицей Кукаринская в Можайском городском округе, ограничат на несколько часов днём в четверг, 21 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.