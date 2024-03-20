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Лучшим фрезеровщиком Подмосковья оказался студент из Сергиева Посада

20 марта 2024, 14:30
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Глеб Ковалёв, обучающийся в Сергиево-Посадском колледже, одержал победу на региональном этапе чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы-2024» в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

«Задание, с которым лучше всех справился Глеб Ковалёв, состояло из двух этапов. На первом участники чемпионата должны были самостоятельно изготовить деталь на фрезерном станке с числовым программным управлением. На втором этапе участники измеряли детали, которые изготовили в центре организации чемпионата», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в подмосковном колледже «Энергия». Экспертом-наставником Глеба является Алексей Васильев. Победитель получил благодарственное письмо от регионального министерства образования и пожелание удачи на межрегиональном этапе чемпионата.

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Работники Мособлпожспаса провели противопожарные рейды в 3-х округах Подмосковья
20 марта 2024, 15:25

Фото: iStock/Matt277

В преддверии тёплого сезона, в который россияне очень любят развести костёр на своём дачном участке, либо собраться на шашлыки в лесном массиве, сотрудники Мособлпожспаса провели противопожарные рейды в 3-х округах Подмосковья.
Рейды прошли в Ступине, Чехове, Серпухове. Подробнее о том, какие мероприятия были проведены специалистами, в беседе с «Радио 1» рассказал замначальника территориального управления №13 Мособлпожспаса Дмитрий Чебочкин.

Собеседник «Радио 1» сразу подчеркнул, что самой острой проблемой в Московской области стало оставление детей без присмотра родителей с включёнными электроприборами.

«К сожалению, гибель детей в Московской области участилась. В рамках предотвращения данных случае работники Мособлпожспаса проводят дополнительные рейды, ходят по домам, расклеивают листовки на стендах информации», — рассказал Чебочкин.

По его словам, совместно с администрацией городских муниципалитетов сотрудники Мособлпожспаса вручают многодетным семьям, старикам, людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях, пожарные извещатели. Эти приборы способны обнаружить возгорание и дым, а затем проинформировать людей о необходимо эвакуации из помещения.

К основным причинам пожара эксперт отнёс короткое замыкание, неверно установленную проводку, а также неправильную эксплуатация электроприборов.

«И самый распространённый фактор – это халатность человека, когда человек по неосторожности оставляет что-то включённым или перегружает сеть. Неосторожное обращение с огнём, непотушенные сигареты, разведение открытого огня на участках приводит к началу пожара», — подчеркнул Чебочкин.

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У обитателей истринского зоосада «Дивный» начался брачный сезон
20 марта 2024, 15:21

Фото: Светлана Борщева

Весенняя погода, прочно установившаяся в столичном регионе, повлияла на обитателей зоосада «Дивный», расположенного в деревне Падиково городского округа Истра, передаёт корреспондент Светлана Борщева.
«Весной в зоосаде, как и в природе, пора размножения: животным здесь комфортно, поэтому потомство приносят абсолютно все», — говорится в сообщении.
Например, живущие в зоосаде две пары сов — сипухи и полярные — вступили в период ухаживания и активно готовятся к гнездованию.

Весна влияет и на внешний вид обитателей: лис Аксель последние дни «донашивает» свою красивую зимнюю шубку: скоро он начнёт линять. Весенняя линька ожидает не только пушистых жителей зоосада: сбрасывать старую кожу будут змеи и жабы. И даже рыбы изменились с приходом тёплых дней: стали более активными — они разыскивают пищу и готовятся метать икру.

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#истра
#животные
#зоопарк
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Метеоролог Старков заявил о наступлении комфортной весенней погоде в Москве
20 марта 2024, 15:05

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что Москву ожидает комфортная весенняя погода.
«Малооблачная, сухая и с большим суточным входом температуры. В ночные часы будет немного подмораживать — до -2 – -4°С, по области до -5 – -7°С. А днём воздух будет прогреваться до 7 – 9°С. В некоторых районах центра Москвы — даже до 10°С», — добавил в беседе с RT Старков.

А пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области, наоборот, предупредила граждан о неблагоприятных погодных условиях.

«С 17:00 20 марта до 17:00 часов 21 марта на территории городских округов Московской области: Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский объявляются неблагоприятные метеорологические условия», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что предстоящие выходные в столице будут тёплыми, но дождливыми.

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#москва
#подмосковье
#погода
#весна
#прогноз
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В Подмосковье стартовала акция «День сдачи ЕГЭ родителями»
20 марта 2024, 15:04

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Московской области, в ней принимают участие около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«В Подмосковье к акции присоединились более 20 тысяч человек, в этом году проверяются знания по истории», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Она объяснила, что участники акции проходят все этапы настоящего ЕГЭ от входа в экзаменационный кабинет до выполнения заданий на специальных бланках. Такая необычная репетиция экзамена позволяет родителям и самим выпускникам лучше разобраться в происходящим, что помогает снизить уровень тревожности.

ЕГЭ для родителей В Московской области организовали в помещении музея «Новый Иерусалим» в Истре, в Госфильмофонде в Домодедове, а также в школах Орехово-Зуевского и Дмитровского округов.

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#егэ
#родители
#минобразования мо
#ирина каклюгина
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В Подмосковье с начала года зарегистрировали более 10,4 тыс. объектов по дачной амнистии
20 марта 2024, 14:50

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 10,4 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области с начала 2024 года в рамках дачной амнистии, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Собственники с января зарегистрировали уже свыше 10,4 тыс. объектов недвижимости, из них более 8,2 тыс. — это объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью. Их общая площадь составляет 1,18 млн квадратных метров», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что налоговой потенциал этой зарегистрированной собственности составляет 41,2 млн рублей.

Больше всего объектов недвижимости в текущем году зарегистрировали по дачной амнистии в Раменском округе — 814. Второе место по этому показателю занял Дмитровский округ, где зарегистрировали 678 объектов недвижимости. На третьем месте оказался округ Истра — 631 зарегистрированный объект. На четвёртом — Домодедово, где зарегистрировали 581 объект недвижимости. Замыкает топ-5 Одинцовский округ, где регистрацию по дачной амнистии получили 547 объектов.

Напомним, дачная амнистия, то есть упрощённый порядок регистрации недвижимости, действует в России с 2006 года. В настоящее время действие дачной амнистии продлено до 31 марта 2031 года.

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#наталья адигамова
#дачная амнистия
#недвижимость
#московская область
#подмосковье
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Депутат Сухарев: Надо сделать механизм «амнистии» для вернувшихся в РФ артистов
20 марта 2024, 14:39

Фото: istockphoto.com/FedotovAnatoly

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разработать алгоритм «амнистии» вернувшихся в РФ артистов, ранее отметившихся публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России.
«Прошу рассмотреть вопрос о возможности разработки механизма «амнистии», например, видеообращения или документа о поддержке проведения РФ СВО на Украине, действий и решений высших должностных лиц госвласти РФ и РФ в целом, подписав и опубликовав которые, такие деятели культуры будут иметь возможность возобновить работу в РФ», — приводит RT текст обращения Сухарева на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

А общественный деятель Роман Худяков заявил об опасности для уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой со стороны ЦРУ.

«Что говорят об Алле Пугачёвой «оппозиционеры»?! Рисуют из старушки, потерявшей голос, символ политической борьбы. Якобы она так «свободна» и «демократична», что выпускает новые песни. В ЦРУ лишены эмпатии. Им ничего не стоит убрать Пугачёву, чтобы, устроив потом медийную кампанию, рассказать, что её убил «кровавый диктаторский режим», — приводит «Царьград» слова Худякова.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта.

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#певица
#документы
#обращения
#сво
#рф
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Путин оценил наличие денег в бюджете на приоритетные планы
Путин: планы из послания Федсобранию обеспечены финансированием
20 марта 2024, 14:32

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что озвученные планы в послании Федеральному собранию обеспечены финансированием и должны быть исполнены. Об этом пишет ТАСС.
Как утверждает российский лидер, избиратели ждут реализации тех планов, который были обозначены в качестве приоритетов.

«Все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Основные положения —они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием», — дал оценку наличия финансов в России Путин.
Глава государства отметил, что такого результата на выборах, который говорит о большом доверии граждан, властей ожидает много работы. Это возлагает «реально большую ответственность», подытожил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия может ответить тем же на удары ВСУ по Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
#путин
#владимир путин
#финансирование
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В Можайске 21 марта ограничат движение по ж/д переезду у станции Кукаринская
20 марта 2024, 14:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение автомобилей по железнодорожному переезду, расположенному рядом со станицей Кукаринская в Можайском городском округе, ограничат на несколько часов днём в четверг, 21 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На период с 9 утра до 16:00 21 марта на проезде запланированы ремонтные работы. В это время движение автомобильного транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать объездные пути.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году отремонтируют 91 железнодорожный переезд в 24 городских округах. Работы должны быть завершены до наступления холодов.

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#железная дорога
#переезд
#можайск
#железнодорожный переезд
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В организации голосования по благоустройству участвуют более 3 тыс. волонтёров Подмосковья
20 марта 2024, 13:56

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 3 тысяч волонтёров помогают жителям Московской области принять участие в четвёртом всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства, которое проводится в настоящее время, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Сейчас в проекте зарегистрировались более 3 тысяч волонтёров. Я благодарю всех добровольцев за активность и ответственное отношение к тому, каким будет наш регион в будущем», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что, хотя работа уже начата, к ней ещё не поздно присоединиться и внести личный вклад в развитие региона.

Волонтёры работают более чем на 300 точках. Они рассказывают жителям, какие территории попали в список для онлайн-голосования и как технически сделать свой выбор.

Активист регионального движения «Волонтёры Подмосковья» Александр Можаев из Жуковского рассказал, что в этом проекте участвует впервые.

«Я решил присоединиться к своим друзьям, которые уже не первый год помогают на проекте «Формирование комфортной городской среды». (…) Я уверен, что голосование сможет сделать Жуковский еще лучше, интересней, комфортней. И мне нравится быть причастным к этому важному процессу», — подчеркнул Можаев.
Глава волоколамского ресурсного центра «Волонтёров Подмосковья» Алена Демиденок сообщила, что в Волоколамске работают три волонтёрские точки.

«Большинство людей охотно соглашаются проголосовать за объекты благоустройства, когда наши волонтеры рассказывают о сути проекта. Да и в целом все настроены доброжелательно», — отметила Демиденок.
Волонтёр Дарья Королева из посёлка Запрудня Талдомского округа считает, что принять участие в выборе территорий для благоустройства должны как можно больше людей.

«Например, в моём поселке благоустраивали центральный парк, поставили скамейки, сделали дорожки и детскую площадку, где много развлечений для малышей. Было бы здорово, чтобы таких мест в нашем Подмосковье стало еще больше», — заявила Дарья.
Голосование за объекты благоустройства было открыто 15 марта и продлится до 30 апреля. В этом году с списки на выбор от Подмосковья попали 220 объектов, расположенных в 53 округах региона. Это 203 сквера, восемь парков, семь пешеходных зон и две набережные. Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Список территорий под благоустройство размещён на сайте проекта.

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#благоустройство
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#московская область
#подмосковье
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