3,4 тыс. жителей подмосковных аварийных домов получат сертификаты для переезда

За сертификатами для переезда из аварийного жилого фонда с начала года обратились более 3,4 тыс. жителей Подмосковья. Заявления поданы в 35 городских округах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Благодаря сертификату можно не ждать, когда построят дом под переселение, а сразу использовать полученные деньги для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке, причём в любом муниципалитете региона», – пояснили в пресс-службе.Государство выкупает 1 кв. м. аварийного жилья по цене 130 тыс. рублей. Минимальный оплачиваемый метраж – 33 кв. м., даже если принадлежащая собственнику площадь меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 рублей.
Деньги поступают сразу после оформления необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней.
Для решения вопросов по оформлению сертификата можно обратиться по телефону +7 (926) 611-93-33 или написать на электронную почту minstrk@mosreg.ru.
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Лора Луганская