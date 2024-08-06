Подмосковье вслед за Москвой планирует запретить строить маленькие квартиры

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть идею о привлечении участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью. Соответствующее поручение разместили на сайте Кремля. Отмечается, что на эти цели в 2025-2030 годах следует предусмотреть дополнительные средства из федерального бюджета.