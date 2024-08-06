Подмосковье вслед за Москвой планирует запретить строить маленькие квартиры

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Минимальный метраж новых квартир в Московской области могут установить на уровне. 28 кв. м. Проект соответствующего постановления появился на сайте правительства региона.
«Площадь квартир без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров должна составлять не менее 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни», – говорится в документе.Отмечается, что площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее 44 «квадратов».
Отмечается, что сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью меньше 28 кв. м. Площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее 44 «квадратов». Изменения вступили в силу с 1 августа.
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