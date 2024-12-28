«35 лет — не приговор»: акушер-гинеколог поделилась советами с теми, кто хочет родить в зрелом возрасте

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Риск развития аномалий у ребенка повышается, если его матери 40 и более, а не 35 лет. Об этом заявила врач-акушер-гинеколог Антонина Дорофеева, комментируя слова депутата Госдумы Татьяны Буцкой о том, что женщинам следует рожать до 35 лет, так как потом растет риск генетических аномалий яйцеклетки. Медик подчеркнула, что тем, кто хочет родить в более зрелом возрасте, следует сдать стандартные анализы и пройти кариотипирование.
В то же время власти рассчитывают на более раннее рождение детей и построение семьи. К примеру, в Свердловской области, как сообщает «Сiбдепо», замгубернатора Павел Креков назвал возраст 21-23 года «золотым временем» для заведения семьи, напомнив, что регион готов единовременно выплатить молодым мамам 50 тысяч рублей.
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«Если хочется детей даже после 40, риск есть, но он не настолько большой, как сейчас об этом принято говорить. Если мы говорим о том, что нужно проходить какие-то обследования, то стоит начать со стандартного обследования. <…> Что касается генетических мутаций, то стоило бы пройти кариотипирование», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время власти рассчитывают на более раннее рождение детей и построение семьи. К примеру, в Свердловской области, как сообщает «Сiбдепо», замгубернатора Павел Креков назвал возраст 21-23 года «золотым временем» для заведения семьи, напомнив, что регион готов единовременно выплатить молодым мамам 50 тысяч рублей.
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Данил Пономарев