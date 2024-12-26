Терапевт назвала новогодние продукты, которые запрещены беременным

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Среди традиционных новогодних продуктов есть много тех, что запрещены беременным — острая и жирная пища, а также плесневелые сыры и газированные напитки. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
«Алкоголь, несомненно, в любом виде и количестве оказывает негативное влияние на развитие и здоровье будущего малыша. Острая, пряная, перечная пища может провоцировать симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также повышать риск обострения геморроя», — отметила специалист в беседе с NEWS.ru.Тимощенко также не рекомендует есть соленья, которые могут вызвать задержку воды в организме и отеки, а также термически не обработанную рыбу, колбасы и жирные сладости. К тому же беременным, подчеркнула она, важно не переедать и не есть за два часа до сна.
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