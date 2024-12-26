Терапевт назвала новогодние продукты, которые запрещены беременным

От чая в пакетиках следует отказаться, так как в нем содержатся опасные для организма частицы микропластика. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, точных исследований о вреде этих материалов нет, но они является чужеродными по отношению к организму.