Беременным студенткам единовременно выплатят 100 000 рублей

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С января 2025 года в Чувашии беременные студентки, обучающиеся на очной форме, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на власти региона.
Ранее стало известно, что врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли пациентке стать мамой тройни.
До этого появилась информация, что в Московской области с начала 2024 года появилось на свет 456 двоен и четыре тройни. Как подчеркнул министр, в регионе функционирует одна из самых эффективных систем родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.
Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с пересаженной печенью
До этого появилась информация, что в Московской области с начала 2024 года появилось на свет 456 двоен и четыре тройни. Как подчеркнул министр, в регионе функционирует одна из самых эффективных систем родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.
Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с пересаженной печенью
Дарья Осипова