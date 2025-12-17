35-летняя девственница рассказала о самых популярных заблуждениях о невинности
Блогерша из США Лорен Харкинс, никогда не имевшая сексуального опыта, поделилась своими мыслями о предвзятых мнениях людей о невинности, пишет New York Post.
По словам девушки, многие обвиняют ее в том, что она не соответствует образу девственницы. Критика сводится к тому, что блогерша лжет или стремится привлечь внимание. Харкинс отметила, что ее выбор не связан с религиозными убеждениями или традициями. Она уверяет, что отказалась от свиданий, потому что не чувствует готовности к романтическим отношениям.
Лорен подчеркнула, что сейчас начинает приближаться к этому этапу в жизни и не считает это чем-то постыдным. Напротив, американка сделала свой выбор осознанно и намеренно.
