Достижения.рф

35-летняя девственница рассказала о самых популярных заблуждениях о невинности

Фото: iStock/Valeriy_G

Блогерша из США Лорен Харкинс, никогда не имевшая сексуального опыта, поделилась своими мыслями о предвзятых мнениях людей о невинности, пишет New York Post.



По словам девушки, многие обвиняют ее в том, что она не соответствует образу девственницы. Критика сводится к тому, что блогерша лжет или стремится привлечь внимание. Харкинс отметила, что ее выбор не связан с религиозными убеждениями или традициями. Она уверяет, что отказалась от свиданий, потому что не чувствует готовности к романтическим отношениям.

Лорен подчеркнула, что сейчас начинает приближаться к этому этапу в жизни и не считает это чем-то постыдным. Напротив, американка сделала свой выбор осознанно и намеренно.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0