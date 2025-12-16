Женщина сбежала от жестокого сутенера с помощью ChatGPT
В американском штате Миссури полиция задержала сутенера, который принудил свою возлюбленную заниматься проституцией. Об этом сообщает People.
Пострадавшая рассказала, что познакомилась с 37-летним Жаканом Уилсоном через социальные сети. Вскоре после знакомства они начали романтические отношения. По словам женщины, Уилсон оказался сутенером и стал принуждать ее к оказанию секс-услуг. Жертва отметила, что ей приходилось заниматься интимом с клиентами несколько раз в день.
В сентябре поведение Уилсона стало особенно жестоким. Однажды американка не обняла его при встрече, после чего он угрожал ей в присутствии сына. Когда она опоздала на встречу с клиентом всего на 12 минут, Жакан заявил, что отрубит ей пальцы. Мужчина также грозился ранить ее ребенка ножом. Не выдержав такого насилия, женщина сбежала от своего партнера с помощью письма, сгенерированного ChatGPT.
В нем говорилось, что ей срочно нужно вернуть арендованную машину. Показывая это письмо Уилсону, пострадавшая якобы отправилась продлевать аренду, но на самом деле связалась с полицией и своей семьей. Она сообщила полицейским, что Уилсон неоднократно избивал ее: пинал по рёбрам и бил по лицу. На теле американки действительно были обнаружены следы побоев.
На следующий день после ее побега Уилсона задержали. Он отрицает все обвинения.
