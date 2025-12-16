Женщина сбежала от жестокого сутенера с помощью ChatGPT

16 декабря 2025, 08:10

В США женщина сбежала от бойфренда-сутенера с помощью письма от ChatGPT

Фото: iStock/Motortion

В американском штате Миссури полиция задержала сутенера, который принудил свою возлюбленную заниматься проституцией. Об этом сообщает People.