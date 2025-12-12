Учительница музыки надругалась над 14-летним подростком
В США бывшая учительница музыки из штата Коннектикут призналась в совращении несовершеннолетнего ученика. Об этом информирует WFSB.
Когда пострадавшему исполнилось 25 лет, он рассказал родителям о произошедшем. Семья обратилась в полицию. Выяснилось, что учительница музыки Сиара Пикар начала сексуальные отношения с учеником, когда ему было всего 14 лет. Этот роман длился почти три года.
Впервые женщину допросили в августе этого года. Сначала она отрицала обвинения, но затем признала, что была знакома с бывшим учеником, и со временем их отношения стали «слишком откровенными». Однако Пикар утверждала, что интимная связь началась только после того, как он поступил в колледж.
В начале декабря Сиара добровольно сдалась полиции. Ей предъявили обвинения по пяти эпизодам незаконного сексуального контакта с несовершеннолетним. Ее отпустили под залог. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 16 декабря.
