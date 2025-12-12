12 декабря 2025, 10:11

В США учительница музыки надругалась над 14-летним подростком

Фото: iStock/hxdbzxy

В США бывшая учительница музыки из штата Коннектикут призналась в совращении несовершеннолетнего ученика. Об этом информирует WFSB.