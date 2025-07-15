Нарушенное непогодой электроснабжение в Сергиевом Посаде и Пушкине восстановлено
Сотрудники компании «Россети Московский регион» оперативно возобновили подачу электричества потребителям Сергиево-Посадского и Пушкинского округов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
«Локальные перебои в подаче электроэнергии вызвал обрушившийся на регион аномальный по силе ливень с градом и ветром с порывами до 23 м/с. Сейчас завершаются аварийно-восстановительные работы в Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске и Луховицах. Именно на них пришёлся самый сильный удар грозового фронта. В работах задействованы более 320 специалистов, свыше 110 единиц техники и 32 резервных источника снабжения электричеством», – отметили в пресс-службе.Помимо этого, энергетики отрабатывают индивидуальные заявки потребителей по электросетям напряжением 0,4 кВ.
Сообщить о перебоях электроснабжения или повреждениях энергооборудования можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220). Можно также написать виртуальному помощнику Электре.
Сейчас особый режим работы действует в филиалах компаний «Восточные электрические сети» и «Северные электрические сети». Энергетики переведены в режим повышенной готовности. Продолжается непрерывный мониторинг погодных условий.