39 тюбинговых горок функционируют на территории Московской области

Коммунальные службы Дмитрова оперативно устраняют аварию на теплосетях города и завершат работы в кратчайшие сроки. Об этом сообщил корреспондент.

В Дмитрове в ночь с 8 на 9 января произошла утечка в теплоснабжающей сети микрорайона Космонавтов. На данный момент специалисты для выполнения работ была приостановили подача отопления и горячего водоснабжения, а также коммунальные службы города оперативно устраняют аварию на теплосетях.





«Обнаруженную утечку на теплосетях аварийная бригада оперативно ликвидировала.Но специалисты выявили еще одну, между 19-м и 21-м домами. Ее сейчас также ремонтирует коммунальная бригада. На месте ход ремонтных работ контролирует глава Дмитровского округа Илья Поночевный» , — отметил заместитель главы администрации Дмитровского округа Сергей Колков.

Стоит отметить, что обо всех внештатных ситуациях жители могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (496) 223-19-61, 8 (495) 993-95-32.