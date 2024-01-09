39 тюбинговых горок функционируют на территории Московской области

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В подмосковных парках расположено 11 тюбинговых спусков и 28 на различных общественных пространствах.
«В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах. Если вы хотите получить заряд адреналина и позитивных эмоций, отправляйтесь на одну из 39 горок. 11 из них расположены в областных парках, ещё 28 – на других общественных территориях», – поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.
Стоит отметить, что в этом году было значительно увеличено количество парковых зон с различными зимними активностями.
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