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«Волен» является одним из лучших горнолыжных курортов Подмосковья

05 января 2024, 14:35
Фото: istockphoto / molchanovdmitry

Фото: istockphoto / molchanovdmitry

15 трасс разного уровня сложности, тюбинг-парк и уютные кафе: “Волен” в Дмитровском городском округе – один из лучших горнолыжных курортов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.

«Волен» в Дмитровском городском округе по праву считается одним из самых известных горнолыжных курортов Подмосковья.


«На базе него находятся 15 подготовленных трасс разного уровня сложности, тюбинг-парк с подъемниками, кафе в альпийском стиле, баня и услуги проката.Кроме этого, неподалеку находятся ещё несколько горнолыжных центров – клуб Леонида Тягачёва, «Степаново» и «Яхрома». Во всех этих комплексах будет интересно и опытным спортсменам, и новичкам», — подчеркнул корреспондент.



Также для тех, кто только готовится встать на лыжи или сноуборд, открыты инструкторские склоны. А для любителей прокатиться с ветерком подготовлены «красные» и «черные» трассы. Всего в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Московской области работают свыше 20 горнолыжных центров.


Стоит отметить, Большинство расположены под Дмитровом, но интересные склоны есть и в других городских округах: в Подольске, Коломне, Серпухове, Дзержинском, Красногорске, Балашихе, Истре и Солнечногорске.


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В Альянсе турагентств рассказали россиянам о возвращении популярных направлений
05 января 2024, 11:04

Фото: IStock/Tatiana Terekhina

В 2024 году для россиян станут доступны дополнительные туристические направления. Об этом «Радио 1» рассказал эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов.
По его словам, уже в январе из России можно будет прямым рейсом отправиться во Вьетнам. Эта страна открыта для российских туристов. Виза, если планируется путешествие на срок до 45 дней, не нужна.
«В 2023 году по некоторым направлениям был рост спроса на 10-15 процентов, в этом году также может быть за счёт того, что к нам вернутся направления с прямыми рейсами, в том числе Вьетнам. Возможно, до 20 процентов рост спроса составит, но не более», — отметил Гаврилов.
При этом, эксперт не ожидает серьёзного роста цен на путёвки, хотя отмечает, что многое будет зависеть от политической обстановки и курса валют. Горящих туров также ожидать не стоит, добавил он.
«Горящий тур – это понятие больше рекламное, чем фактическое. Могут быть ситуации, связанные с какими-то погодными катаклизмами, временными ограничениями или ограничениями эпидемиологического характера. В этом случае могут быть перенаправления, из-за этого может появиться избыток или перегруз, а где-то недогруз. От этого и рождаются горящие туры, но мы пока такого не ожидаем», — подчеркнул собеседник.
Ожидается, что основными направлениями для россиян останутся ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и страны СНГ, в том числе Абхазия, а также внутренний туризм.

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#путешествие
#туры
#таиланд
#турция
#египет
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Из московского аэропорта более 13 часов пассажиры не могут вылететь на Шри-Ланку
04 января 2024, 11:42

Фото: iStock/Sitikka

Рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский.
Люди сидят в самолёте, многие пассажиры уже отказываются лететь на отдых.

По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.

Сначала вылет был перенесен по техническим причинам. Пассажиры примерно 12 часов просидели в терминале. Потом была объявлена посадку на рейс.

Но внутри «Боинга 777» не включили отопление, а вылет задержали из-за того, что на борт должны были подняться таможенники, чтобы пересчитать пассажиров.

13 человек уже передумали лететь и покинули самолёт.

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#самолет
#шри-ланка
#новости
#москва
#жуковский
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Россиянам рассказали, куда поехать на праздники в Подмосковье
04 января 2024, 10:23

Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

Аналитики сервиса «Туту.ру» представили рейтинг направлений, куда стоит поехать на новогодние праздники из Москвы. Результаты исследования приводит RT.
В первую очередь специалисты советуют отправиться в Коломну. Город славится своей пастилой, которую вручную изготавливают по старинному рецепту. Узнать об истории этой сладости и продегустировать её можно в музее «Коломенская пастила». А зимой насладиться пастилой с чаем или безалкогольным глинтвейном можно на рождественской ярмарке, которую ежегодно устраивают на Житной площади.

Также недалеко от Москвы располагается замечательный город Сергиев Посад, который предлагает большое количество развлечений на новогодних праздниках. Так, любители животных могут прокатиться на собачьих упряжках в питомнике «Дом хаски». А для тех, кто предпочитает катание на лыжах и сноубордах, работает курорт «Лоза» в посёлке Ситники Сергиево-Посадского района. В нём представлены трассы разной длины и уровня сложности.

Центром горнолыжного отдыха в Подмосковье эксперты назвали Дмитров. В районе представлены курорты «Волен» и «Сорочаны» (признан лучшим в ЦФО в рамках премии «Горы России»). Также в Дмитрове работает Центр зимних видов спорта. На всех этих площадках есть трассы как для новичков, так и для профессионалов.

Следующим направлением RT приводит Истру. Здесь также можно насладиться зимними видами спорта. Истринское водохранилище в зимнее время превращается в площадку для катания на снегоходах, коньках и лыжах по берегу водоёма. В СК «Арена-Истра» расположен каток, а на лыжах можно прокатиться на базах «Манихино» и «Зорино».

Последним направлением, которое выделили специалисты, стал Серпухов. Этот город известен обилием монастырей и храмов. Также в районе располагается Приокско-Террасный заповедник, где можно увидеть редкие виды животных и птиц. В зимнее время здесь можно увидеть зубров, которые не прячутся за деревьями, а выходят к кормушкам, предоставляя возможно посетителям внимательно их рассмотреть.

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#поездки
#праздники
#новый год
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Россиянам рассказали о самых недооценённых туристических направлениях в стране
Яндекс Путешествия перечислили недооценённые туристические направления в РФ
03 января 2024, 17:48

Фото: iStock/Erwann Pensec

В России есть как минимум пять мест, которые напрасно недооценены туристами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».
Первым таким местом стала долина реки Бикин в Хабаровском крае. В ней сохранились леса доледникового периода, а главным обитателем является знаменитый амурский тигр. Населяют эту территорию коренные народы, которые по-прежнему поклоняются духам тайги. Для туристов в этой местности оборудованы базы отдыха и экомаршруты по национальному парку.

Также среди туристов не особо пользуется популярностью уникальное сельское поселение Хатанга. В нём находится одна из самых северных православных церквей, музей мамонтов, этнопарк Каталык. Также перед туристами открывается возможность своими глазами увидеть северное сияние и огромный метеоритный кратер Попигай.

Далее «Газета.Ru» пишет о городе Мценск в Орловской губернии. Он известен музеем-усадьбой Спасское-Лутовиново, где в детстве проживал писатель Иван Тургенев. Также в городе располагается дом Леди Макбет, в котором согласно легенде жила купеческая жена из одноимённого произведения. Также здесь есть необычное место, в котором собраны сбитые самолёты, и музей мценского кружева.

Следующим недооценённым местом стал заброшенный военный посёлок Гудым на Чукотке и расположенный в том же регионе Золотой хребет.

Последним местом, о котором мало кто знает, является озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии. Оно располагается в самой середине Национально парка «Приэльбрусье», в котором туристы могут насладиться водопадами, ущельями, минеральными источниками и полюбоваться горой Эльбрус.

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#туризм
#россия
#природа
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В Петербург стало приезжать больше российских туристов с высоким доходом
01 января 2024, 15:42

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Число приезжающих в 2023 году в Санкт-Петербург из российских регионов граждан с доходом более 100 тысяч рублей составила почти 12 процентов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Большую часть гостей города из России составляют по-прежнему имеющие доход около 40 тысяч рублей, при этом их доля в свою очередь снизилась на пять процентов, по сравнению с прошлым годом», — приводит «Петербургский дневник» данные Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Отмечается, что самая большая разница касается потоков граждан России с доходом порядка двадцати тысяч рублей. По информации издания, за несколько лет он уменьшился практически на двадцать процентов.

Ранее сообщалось, что максимальная загрузка отелей на новогодние праздники внутри России отмечена в Подмосковье.

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#подмосковье
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#праздники
#таиланд
#путешествия
#санкт-петербург
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Власти Бали депортировали более 50 россиян
Bali Post: балийские власти депортировали 59 россиян в 2023 году
31 декабря 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Индонезийские власти депортировали десятки россиян в 2023 году.
Издание Bali Post, ссылаясь на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.
Всего за год с Бали было депортировано 164 иностранца. 85 из них оказались виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 превысили срок пребывания по визе.

Большинство попавших под депортацию прибыли из России (59 человек). Также депортировано 15 человек из Австралии и 14 американцев.

В июне сообщалось, что правительство Индонезии собирается немедленно депортировать туристов, которые нарушают правила пребывания в стране.

Также балийские власти официально ввели ограничения для туристов в сфере аренды транспортных средств, в том числе мопедов.

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#туризм
#туристы
#новости
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В Серпухове стартовала благотворительная «Рождественская сказка»
29 декабря 2023, 22:37

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

В Подмосковье стартовало благотворительное мероприятие «Рождественская сказка Федерации бокса России». Старт празднику дали глава Серпухова Сергей Никитенко и генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
В этом году мероприятие проходит на уникальной площадке – в зоне отдыха у воды на Оке.
«Гости парка развлечений уже оценили невероятные локации– концертную зону, фудкорты, ярмарку, территорию спортивных соревнований. Программа насыщенная. Здесь есть всё, чтобы провести каникулы незабываемо», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что спортивный марафон открыли чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова и заслуженный мастер спорта, чемпион мира, боксёр-профессионал Фёдор Чудинов.

В течение всех праздничных дней знаменитые боксёры будут проводить для гостей мастер-классы. Каждый вечер будут выступать популярные российские музыканты.

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#подмосковье
#московская область
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«Рваное бельё и ротавирус»: Россиянин одной фразой описал поездку в Таиланд
Турист из России остался крайне недоволен поездкой в Таиланд
29 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto/inewsistock

Российский турист отдыхал вместе с семьёй в Таиланде. Свои впечатления от путешествия в юго-восточную Азию он описал фразой: «Рваное бельё и ротавирус».
По его словам, они оказались в самом худшем отеле в районе пляжа Патонг. Мужчина отметил, что уже не в первый раз посещал Таиланд, поэтому ему есть с чем сравнивать. При выборе гостиницы они с семьёй соблазнились фотографиями пышной зелени и маленьких уютных бунгало, но действительность имела мало общего с тем, что было изображено на фото, передаёт портал «Тонкости туризма».

В номерах отеля не было Wi-Fi, сейфов, не работали обещанные русскоязычные каналы в телевизоре. Обслуга никак не реагировала на жалобы, только без конца обещая всё исправить. Уборку номеров проводили нерегулярно и некачественно, причём независимо от того, были оставлены чаевые или нет. Пыль, рваное бельё, грязные стаканы, муравьи на полу сопровождали весь отпуск россиян. К тому же, в отеле оказался ротавирус, о чём при заселении им не сообщили. И взрослые, и дети остались крайне недовольны таким отдыхом.

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Подмосковье стало одним из лидеров проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
29 декабря 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область стала одним из лидеров на получение субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Были подведены итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По итогам Подмосковье вошло в число 85 регионов, которым будет предоставлена единая субсидия. В общей сложности для лауреатов выделили 6,2 млрд рублей.

«Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода городов», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что в с 2024 года в рамках данной субсидии у регионов появиться возможность создавать кемпинги и автокемпинги, а также возведение некапитальных причальных сооружений.

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