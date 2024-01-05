«Волен» является одним из лучших горнолыжных курортов Подмосковья

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«Волен» в Дмитровском городском округе по праву считается одним из самых известных горнолыжных курортов Подмосковья.
«На базе него находятся 15 подготовленных трасс разного уровня сложности, тюбинг-парк с подъемниками, кафе в альпийском стиле, баня и услуги проката.Кроме этого, неподалеку находятся ещё несколько горнолыжных центров – клуб Леонида Тягачёва, «Степаново» и «Яхрома». Во всех этих комплексах будет интересно и опытным спортсменам, и новичкам», — подчеркнул корреспондент.
Также для тех, кто только готовится встать на лыжи или сноуборд, открыты инструкторские склоны. А для любителей прокатиться с ветерком подготовлены «красные» и «черные» трассы. Всего в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Московской области работают свыше 20 горнолыжных центров.
Стоит отметить, Большинство расположены под Дмитровом, но интересные склоны есть и в других городских округах: в Подольске, Коломне, Серпухове, Дзержинском, Красногорске, Балашихе, Истре и Солнечногорске.
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