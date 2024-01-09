С начала зимы 113 тысяч человек посетили подмосковные лыжные трассы

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
С начала сезона лыжные трассы Подмосковья посетило 113 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до 1 километра и 31 лыжня с протяженностью от 1 до 17 километров. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километров, а в Кузьминском лесопарке - 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Также он подчеркнул, что в рамках программы губернатора «Парки в лесу» были сделаны новые лыжные трассы в Балашихе, Домодедово, Лыткарино, Истре, Подольске, Электростали, Видном, Лобне и Химках и Люберцах.
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