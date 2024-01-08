Мэрия Москвы напомнила жителям об опасности катания на тюбингах

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«Катание на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках с заснеженных склонов — популярное зимнее развлечение. Часто горожане выбирают для спусков потенциально опасные места, среди которых овраги с крутыми склонами и деревьями», — сказано в сообщении.В мэрии отметили, что крайне опасно кататься с крутых склонов, рядом с проезжей частью и водоемами, вблизи препятствий, таких как деревья. Поэтому важно выбирать специально оборудованные места для катания.
Подмосковные работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали жителям кататься на тюбингах только на специально подготовленных трассах. Кроме того, нельзя задерживаться на старте и во время спуска, вставать на надувную камеру и скреплять «паровозиком» несколько саней.
Спасатели также советуют обходить стороной горки, не отвечающие требованиям безопасности. Их можно узнать по запрещающим табличкам и выставленным ограждениям.
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