«3D-шоу и рэп-биты»: В Москве выступит рэпер Busta Rhymes с огненным сетом

Легендарный американский рэпер Busta Rhymes выступит в Москве этим летом
Тревор Джордж Смит-младший (Фото: Instagram* @bustarhymes)

Хип-хоп-икона Busta Rhymes приедет в столицу России в рамках фестиваля «Проекция», который пройдет 30 и 31 августа в кинопарке «Москино». Поклонники смогут увидеть артиста на сцене 31 августа.



«Газета.Ru» сообщает, что шоу американского рэпера обещает быть зрелищным: выступление дополнит масштабные световые инсталляции и 3D-мэппинг, превращающий сцену в динамичное цифровое полотно. Одним из главных арт-объектов станет самолёт с динамической подсветкой, который установят рядом с площадкой.

Фестиваль «Проекция» станет одним из главных музыкальных событий конца лета в Москве. А приглашённая звезда Busta Rhymes (настоящее имя — Тревор Джордж Смит-младший) даст поистине ошеломляющее выступление. Билеты на мероприятие уже в продаже — цена начинается от 500 рублей.

Отмечается, что в списке коллабораций Busta Rhymes — работы с Оззи Озборном, группой Linkin Park и коллективом Flipmode Squad.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ольга Щелокова

