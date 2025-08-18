«3D-шоу и рэп-биты»: В Москве выступит рэпер Busta Rhymes с огненным сетом
Хип-хоп-икона Busta Rhymes приедет в столицу России в рамках фестиваля «Проекция», который пройдет 30 и 31 августа в кинопарке «Москино». Поклонники смогут увидеть артиста на сцене 31 августа.
«Газета.Ru» сообщает, что шоу американского рэпера обещает быть зрелищным: выступление дополнит масштабные световые инсталляции и 3D-мэппинг, превращающий сцену в динамичное цифровое полотно. Одним из главных арт-объектов станет самолёт с динамической подсветкой, который установят рядом с площадкой.
Фестиваль «Проекция» станет одним из главных музыкальных событий конца лета в Москве. А приглашённая звезда Busta Rhymes (настоящее имя — Тревор Джордж Смит-младший) даст поистине ошеломляющее выступление. Билеты на мероприятие уже в продаже — цена начинается от 500 рублей.
Отмечается, что в списке коллабораций Busta Rhymes — работы с Оззи Озборном, группой Linkin Park и коллективом Flipmode Squad.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Читайте также: