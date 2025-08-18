Алексей Чумаков перенес срочную операцию

18 августа 2025, 19:06

Алексей Чумаков перенес срочную 5-часовую операцию на позвоночнике

Алексей Чумаков (Фото: Инстаграм* @alexchumakoff)

Певец Алексей Чумаков перенес срочную 5-часовую операцию на позвоночнике. Об этом сообщает «СтарХит».





Из-за своей неосторожности артист едва не оказался в инвалидной коляске. Во время отпуска Алексею стало настолько плохо, что он не мог ходить. Юлия Ковальчук настояла на том, чтобы его срочно госпитализировали, и его увезли в больницу прямо с трапа самолета.



По словам Чумакова, жена буквально спасла его.





«Меня срочно прооперировали в 67-й больнице города Москвы, в отделении травматологии и нейрохирургии принял лучший доктор (он действительно первый в мире!) — Дмитрий Николаевич Дзюкаев. Операция длилась пять часов, прошла замечательно», — поделился исполнитель.