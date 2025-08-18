Сара Джессика Паркер прокомментировала критику в адрес «Секса в большом городе»
Звезда культового телепроекта «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер решила откровенно высказаться по поводу критики, с которой время от времени сталкивается сериал.
В беседе с The New York Times 60-летняя актриса подчеркнула, что успех шоу делает все негативные высказывания незначительными для неё.
«Мы всегда невероятно усердно работали над тем, чтобы рассказывать интересные и правдивые истории. Наверное, мне всё равно. И причина, по которой мне всё равно, в том, что сериал имел огромный успех, и связь, которую он установил со зрителями, была очень значимой», — пояснила Паркер.Оригинальный сериал, основанный на одноимённой книге Кэндес Бушнелл, транслировался с 1998 по 2004 год. Его феноменальный успех вдохновил создателей на выпуск двух фильмов, приквела о молодости главной героини, а также продолжения под названием «И просто так», которое продержалось три сезона.