Сара Джессика Паркер прокомментировала критику в адрес «Секса в большом городе»

18 августа 2025, 18:21

Сара Джессика Паркер не обращает внимания на хейт «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер (Фото: Instagram* / @sarahjessicaparker)

Звезда культового телепроекта «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер решила откровенно высказаться по поводу критики, с которой время от времени сталкивается сериал.





В беседе с The New York Times 60-летняя актриса подчеркнула, что успех шоу делает все негативные высказывания незначительными для неё.





«Мы всегда невероятно усердно работали над тем, чтобы рассказывать интересные и правдивые истории. Наверное, мне всё равно. И причина, по которой мне всё равно, в том, что сериал имел огромный успех, и связь, которую он установил со зрителями, была очень значимой», — пояснила Паркер.