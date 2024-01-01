4-летняя племянница актрисы Эрчел из «Постучись в мою дверь» победила рак

Фото: istockphoto/PeopleImages
О том, что Мави, племянница турецкой звезды из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел больна раком, общественность узнала в прошлом году.
Когда был поставлен страшный диагноз, девочке не было ещё и трех лет. Сегодня семья рассказала о радостной новости о выздоровлении Мави.
Врачи обнаружили у Айлин Мави злокачественное образование. Родители обратились к врачам, когда заметили, что у ребёнка вздулся живот. Медики приступили к срочному лечению.
Ребёнок постоянно находится под наблюдением врачей. Больше родственники не делились подробностями состояния ребёнка. Но сегодня семья объявила, что им удалось победить болезнь.
Сестра Ханде Гамзе разместила в соцсетях видео, как её муж держит на руках дочь и вместе с ней бьёт в колокол. В онкоцентрах существует традиция, согласно которой выздоровевшие оповещают всех о радостной новости. Этот звон воодушевляет тех, кто ещё борется с болезнью.
Читайте также:
В Тюменской области врачи не смогли определить пол новорождённых детей
В Московской области родились 11 детей в новогоднюю ночь
В Подмосковье с начала года запустили более 100 единиц тяжёлого медоборудования
Врачи обнаружили у Айлин Мави злокачественное образование. Родители обратились к врачам, когда заметили, что у ребёнка вздулся живот. Медики приступили к срочному лечению.
Сестра Ханде Гамзе разместила в соцсетях видео, как её муж держит на руках дочь и вместе с ней бьёт в колокол. В онкоцентрах существует традиция, согласно которой выздоровевшие оповещают всех о радостной новости. Этот звон воодушевляет тех, кто ещё борется с болезнью.
Читайте также:
В Тюменской области врачи не смогли определить пол новорождённых детей
В Московской области родились 11 детей в новогоднюю ночь
В Подмосковье с начала года запустили более 100 единиц тяжёлого медоборудования
Мария Фирсова