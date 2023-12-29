В Подмосковье с начала года запустили более 100 единиц тяжёлого медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье на этой неделе ввели в эксплуатацию 19 единиц тяжёлой медицинской техники. А всего с начала года в медорганизации региона поставили более сотни единиц оборудования, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«На этой неделе новые рентгеновские аппараты заработали в Бронницах, Воскресенске, Можайске, Талдоме, Дубне, Орехово-Зуеве, Истре, Сергиевом Посаде, Клину и Серпухове. Новый маммограф запущен в Коломне, флюорограф – в Ногинске. С начала года мы поставили в медорганизации Подмосковья 103 единицы тяжёлого медоборудования: 75 рентген-аппаратов, четыре флюорографа, 14 маммографов, четыре ангиографа, пять аппаратов КТ и один – МРТ», – перечислила Стригункова.По её словам, современное техническое оснащение так же важно для качественной диагностики и назначения лечения, как и профессионализм врачей.
На рентген-диагностику направит лечащий врач. На флюорографию открыта самостоятельная запись жителей региона старше 18 лет, не проходивших подобное исследование больше года.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение».
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Лора Луганская