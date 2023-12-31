В Тюменской области врачи не смогли определить пол новорождённых детей

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В Тюменской области за этот год родилось шесть детей: их пол не получилось определить при рождении.
72.ru, ссылаясь на департамент здравоохранения региона, пишет, что шестерым новорожденным диагностировали «нарушение формирования пола».
Причина кроется в мутации генов, участвующих в процессе закладки желез.
В прошлом году такой диагноз был у троих новорожденных в Тюменской области. В 2019-2021 годах рождался как минимум один ребенок в год. В 2018 таких случаев не фиксировали.
Ранее сообщалось, что в Аргентине зафиксирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВОЗ.
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В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали случай заражения человека ЗЛЭ
«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», – сказано в публикации.
В прошлом году такой диагноз был у троих новорожденных в Тюменской области. В 2019-2021 годах рождался как минимум один ребенок в год. В 2018 таких случаев не фиксировали.
Ранее сообщалось, что в Аргентине зафиксирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВОЗ.
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В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали случай заражения человека ЗЛЭ
Мария Фирсова