В Московской области родились 11 детей в новогоднюю ночь

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Врачи Московской области в новогоднюю ночь помогли родиться 11 детям. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Наши врачи готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным в любое время.Поздравляем родителей с таким началом Нового года и желаем им и детям крепкого здоровья», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что в Подмосковье с 31 декабря на 1 января на свет появились 6 девочек и 5 мальчиков. Помимо этого, самой первой новой жительницей Московской области стала девочка в Видном, которая родилась в 01ч 30 мин.
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Мира Полтева