Сначала их перепутали, а потом отец назвал дочь в честь любовницы: на шоу «Малахов» раскрыта тайна подмены детей в роддоме Краснодара

Анна Обухова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Сорок лет назад в станице Динская Краснодарского края на свет появились две девочки — Анна и Ирина, с разницей всего в полчаса. Недавно в редакцию программы «Малахов» поступил звонок от местной жительницы, которая уверена, что в роддоме произошла подмена, и семьи даже не догадываются о том, что растили чужих детей. Удалось ли раскрыть загадку роддома в эфире шоу расскажет «Радио 1».
Подмена в роддоме
44-летняя Анна Обухова уже более 20 лет испытывает сомнения в своем родстве с семьей. Перед своей смертью мать Татьяна также высказывала предположения о возможной подмене, но предпочла не поднимать шум и воспитала Анну как родную дочь. Интересно, что обе девочки учились в одной школе и сидели за одной партой, но никогда не задумывались о том, что их могли подменить.
С годами в станице начали появляться слухи о том, что девочки не похожи на своих родителей, но эти разговоры воспринимались как обычные сплетни. Тем не менее, старший брат Анны Роман зашел дальше и считает, что сестра вообще незаслуженно унаследовала имущество.
Муж-тиран и смена имени
Анна Обухова в настоящее время проживает в Москве, куда сбежала от мужа-тирана.
«В 2015 году я с ним познакомилась и родила дочь. Пока я была в декрете, решила открыть бизнес и взяла у мужа 300 тысяч рублей. Бизнес шел в гору, а он убеждал меня, что я ему должна. Я постоянно отдавала этому мужчине деньги. Когда я объявила о разводе, он перешел к угрозам. Он пытался меня убить 1 сентября 2024 года при малолетней дочери. Я согласилась на его условия. Он забрал дом, квартиру в Дубае. Я испугалась, конечно, подписала брачный договор», — рассказала Анна.
Сейчас женщина ходит с охраной и скрывается от супруга в Москве.
Ирина Шувалова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Что на самом деле произошло в роддоме 40 лет назад
В Краснодарском роддоме мать Анны рожала без документов, она даже не стояла на учете. Вторую роженицу, которая была с ней в палате, женщина запомнила. Спустя несколько лет, когда дочь пошла в первый класс, ее мать узнала ту самую соседку по родильной палате в матери одноклассницы Анны. Девочки дружили и сидели за одной партой.
Анна Обухова рассказала, что уже перед смертью ее мать выразила предположение, что дочь ей не родная.
«Она была после двух инсультов. Я не могу сказать, что поверила, но слухи ходили. Отец мог сказать, что я не родная, но он пил и я не обращала внимания», — объяснила гостья программы.
Оказалось, что подмену в роддоме заподозрила и сестра Аниной матери. Женщина рассказала, что девочка росла непохожей на членов семьи, а когда Анна была совсем маленькой, ее родители нашли бирку из роддома, на которой была другая фамилия – Шумилова. Отец и мать девочки приняли решение не искать биологических родителей Анны, потому что привыкли к ней и полюбили как родную.
«Детство у меня было до 13 лет, потом я была предоставлена сама себе. Сказать, что родители меня видели чужой или не любили, я не могу», — заявила Анна.
Как живет вторая девочка – Ирина Шувалова
Если Анна с ранних лет начала работать и помогала родителям, страдающим от алкогольной зависимости, то подруга, с которой возможно перепутали Анну в роддоме, живет в достатке.
«Вряд ли такая история могла произойти. Старая история была да. Моя подружка детства. Мы с ней в один родились, и мы были как сестры. Но это было в шутку», — рассказала журналистам Ирина.
На вопрос о том, хотела бы она узнать своих биологических родителей, она ответила «нет».
«Своих родителей я люблю, они меня воспитали. Я похожа на них. Что изменится от того, что я что-то узнаю? Я не хочу вникать. В таком возрасте я не думаю биологические или нет. Я их люблю», — заключила женщина.
После беседы с корреспондентом Ирина и Анна встретились. Женщины посмотрели на фото, сверили их и поняли, что действительно похожи на родителей друг друга.
Неожиданный поворот
Оказалось, что Анну в детстве звали Ларисой. Это имя дал ей отец. В 14 лет девочка поменяла данные и получила паспорт на имя Анна.
Во время эфира в редакцию программы поступило письмо. Источник утверждал, что отец Ани имел любовницу, которая как раз работала в том роддоме, где перепутали девочек.
«Мать Анны всегда подозревала супруга в неверности. У нас в роддоме была медсестра Лариса. Она охмуряла всех мужчин в округе. С отцом Ани тоже вроде что-то было. Она могла взять и отомстить за безответную любовь», — заявил источник.
Ирина Шувалова и Анна Обухова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
ДНК-тест
В студии «Малахова» выяснилось, что подозрения Анны Обуховой оказались не напрасны. Оказалось, что родители ее школьной подруги действительно являются биологическими отцом и матерью Анны и наоборот.
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