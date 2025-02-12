Убила родная бабушка? Новые детали о пропаже Лизы Тишкиной — на шоу «Малахов». Обман друга, онанисты и загадочная любовница отца

Лиза Тишкина (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Продолжение дела Лизы Тишкиной — девочки, пропавшей в закрытом городе Саров в 2009 году. На протяжении 16 лет не было найдено никаких улик. Экстрасенсы утверждают, что ребенка следует искать в Прибалтике. Сначала в эту версию не верили, но под Новый год мать Лизы получила письмо, в котором сообщалось о том, что в Таллине видели девушку, похожую на Лизу. Подробности — в материале «Радио 1».
Пропажа Лизы Тишкиной
Утром 7 марта 2009 года Лиза направилась в школу, где после занятий был запланирован концерт в честь Международного женского дня. Ее мать Дина готовилась к празднику и собиралась купить дочери любимое пирожное. Вернувшись из магазина, женщина получила звонок от своей матери, которая сообщила, что Лизы до сих пор нет дома.
«Лиза всегда звонила, когда шла домой. Я решила пойти к школе и поискать ее. Я заглянула в то место, где она играла с друзьями, но дочери нигде не оказалось», — рассказала Дина в эфире программы «Малахов».
В тот же день мать Лизы обратилась в правоохранительные органы. Никто не мог понять, как ребенок мог бесследно исчезнуть в закрытом городе с контрольно-пропускным пунктом.
Мать Лизы Тишкиной Дина (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Девочка может находиться в Прибалтике
«Я вижу, что ее похитили около реки. Лиза Тишкина сейчас находится в одной из Прибалтийских стран. Вывезли девочку мужчина и женщина», — рассказал ясновидящий Николай, к которому обращалась мать пропавшей.
Кроме того, накануне Нового года матери Лизы Тишкиной пришло сообщение, автор которого утверждает, что видел похожую на пропавшую Лизу девушку в Таллине. Ведущий шоу Андрей Малахов обратил внимание на то, что поиски девочки начались не сразу, поэтому ее могли вывезти далеко за пределы города, в том числе, в другую страну.
«Искать начали не сразу, потому что после уроков Лиза должна была пойти на школьный концерт. Примерно через 5 часов после пропажи начались поиски», — сообщила мать девочки.
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Родная бабушка могла убить девочку?
Одноклассница Лизы Евгения Матвеева рассказала об отношениях в семье пропавшей школьницы.
«Лиза достаточно хорошо отзывалась об отце. Ей его не хватало, она говорила, что хотела к нему поехать. Бабушка Лизы была строгая. Она ее очень любила, просто отношение было требовательное», — пояснила Матвеева.
В этот момент в студию «Малахова» стали приходить сообщения от зрителей шоу. Они принялись предполагать, что деспотичная бабушка могла учинить расправу над собственной внучкой. Однако приглашенный на программу оперуполномоченный, занимающийся розыском пропавшей Лизы, эту версию отверг. По его словам, бабушка девочки была строгой, однако никакого насилия по отношению к ребенку никогда не проявляла.
Стадион, на котором последний раз видели Лизу (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Лиза Тишкина может находиться у отца
Известно, что мать и отец Лизы давно в разводе. Девочка с теплом относилась к родителю и иногда приезжала к нему в гости с матерью. Последний раз они навещали Алексея Тишкина за год до пропажи девочки. После исчезновения Лизы ее отец не стремился оказать содействия в поисках, а после и вовсе пропал. Тогда появилась версия, что из-за финансовых проблем он мог продать дочь.
На программе «Малахов» выяснилось, что последние годы Алексей Тишкин проживает с молодой девушкой. Было озвучено предположение, что ею и может быть повзрослевшая Лиза. Корреспонденты программы разыскали отца девочки. В беседе с ними он заверил, что не знает где его дочь.
«Лиза была здесь за год до того, как пропала. Потом они уехали. Дочь пропала 7 числа, я узнал об этом на следующий день. Вдвоем шансов было бы найти дочь больше, но бывшая жена со мной не общается. Я уверен, что дочь жива», — сообщил журналистам Тишкин.
Еще одной версией стало то, что девочку могли похитить извращенцы.
«Онанисты в лесочке живут. Они могли позвать девочку и забрать в частный сектор, который никто не проверял. Возможно, девочка в рабстве», — предполагают местные жители.
Версии о том, что девочка могла по своей воле уйти из дома отметалась: Лиза росла в благополучной и любящей семье.
Сенсационное заявление оперуполномоченного
Оперуполномоченный, который вел дело о бесследном исчезновении Лизы Тишкиной, впервые был приглашен на шоу и поведал свою версию произошедшего. По его словам, девочка могла утонуть, а те показания, которые дал ее друг, с которым она общалась перед пропажей, не соответствуют действительности.
«Друг, который последним видел Лизу не то, что заблуждается, он врет. Документально подтверждено, что в 10 часов они вышли из школы, пошли в сторону стадиона. Играли они вдвоем, больше никого не было. Спустя 30 минут проходили друзья Вани, которые позвали его домой. Когда мальчики стали уходить, Лиза просила Ваню остаться с ней. Он не стал оставаться и пошел дальше. Когда Ваня переходил дорогу — ледник, он увидел, что Лиза никуда не уходила, она спрыгнула с забора. И рядом никого не было», — заявил Константин Карпов.
В настоящее время поиски девочки продолжаются, в том числе за пределами страны. К ним подключились неравнодушные граждане и волонтеры.
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