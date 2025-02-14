Изменяла пока он был на СВО, а теперь требует деньги? Тайны многодетной матери на шоу «Мужское/Женское», шокирующий результат ДНК

Нина Толстикова (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское)
Многодетная мать Нина Толстикова из Свердловской области стремится доказать, что Андрей, погибший в ходе специальной военной операции, является биологическим отцом двух ее младших детей. Она планирует отстоять их права на выплаты, которые уже получили его мать Оксана Астахова и вдова. Однако из-за разгульного образа жизни Нины появились сомнения в том, что родила она от Андрея. Подробности – в материале «Радио 1».
Первая беременность в 14 и дети от разных мужчин
В студии программы «Мужское/Женское» Нина Толстикова озвучила, чего хочет добиться от родственников покойного сожителя.
«Мой бывший сожитель погиб на СВО. Я от него родила двоих детей. Теперь его мать и его супруга — моя родная сестра, получили выплаты, а дети остались без всего. Я хочу, чтобы им досталось все, что им положено», — заявила она.
Всего у Нины Толстиковой пятеро детей. Трое детей от разных отцов. Первого ребенка Нина родила в 15 лет.
Биологический отец первого ребенка женщины получил условный срок за вступление с ней в половую связь. С ним она познакомилась в детском доме, в котором воспитывалась после смерти матери. Затем Нину взяли под опеку. Находясь в приемной семье, девушка забеременела второй раз.
«Она (опекун) через какое-то время подумала, что я сплю с ее мужем. Тогда она начала гнать меня из дома», — поделилась своей историей Толстикова.
Через некоторое время девушка познакомилась с новым мужчиной. С ним они прожили три года. В гражданском браке у них родился ребенок. Затем в жизни Нины появился Андрей.
«С Андреем мы давно дружили, выросли в одной компании. Года через полтора у нас родился Михаил, потом Софья. Разговоров о замужестве не было, детей не стали записывать на него. Мы получали на них пособия. Через какое-то время Андрей убыл на СВО, его мать не хотела, чтобы я записывала детей, потому что были хорошие выплаты семье мобилизованного и все получала она», — объяснила Нина.В итоге Нина и Андрей расстались. Оказалось, мать его детей ушла к другому, пока он находился в зоне СВО. О том, что у Нины другой возлюбленный, военнослужащими сообщили его мать и жена. Также выяснилось, что встретились Нина и ее нынешний законный муж, когда она еще жила с Андреем. Детей от сожителя Нина решила записать на нового мужа. Однако после того, как Андрей погиб, она обратилась в суд, чтобы установить отцовство.
Оксана Астахова (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское)
Война с бывшей свекровью
В итоге суд в иске отказал. Нина объясняет это многочисленными жалобами со стороны матери Андрея и тем, что судебные органы посчитали, что она претендует на наследство покойного. Мать Андрея Оксана Астахова рассказала свою версию событий.
«Я приехала, потому что хочу, чтобы меня оставили в покое. Мой сын только пришел из армии, пошел к друзьям. Там он познакомился с Ниной. Не знаю, чем она его взяла, она никакая мать и никакая хозяйка», — обрушилась она на бывшую невестку.
Оксана обвинила Нину в меркантильности и заявила, что она требовала от сына лишь деньги. В том, что двое детей от сына Андрея, Оксана также не уверена. По ее словам, бывшая невестка часто гуляла. Она также рассказала, что зарплату, которую получил Андрей, Нина подчистую потратила на свои нужды.
Еще одним неожиданным поворотом событий стало заключение Андреем брака с родной сестрой Нины Александрой.
«Когда Андрей приезжал в отпуск он стал встречаться с родной сестрой Нины. Поженились они в июне 2023 года. Это было его желание. За этот год, что Андрей с Сашей жили, он был счастлив», — заявила Оксана.
Затем в студии появилась родная сестра Нины Александра Носова. Она рассказала, что Андрей сделал ей предложение почти сразу после начала отношений и они расписались. После его смерти она и мать покойного получили по два с половиной миллиона выплат, которые отложили для нужд детей, которые могут оказаться его.
Оксана Астахова (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское)
Результаты теста ДНК
В настоящее время Нина проживает в браке с Иваном Толстиковым.
«В 2020-м году я познакомился с Ниной и Андреем. С Андреем мы общались. Ранее я сидел в тюрьме. Я решил свою жизнь поменять. Когда у них начались разногласия, я начал проживать с Ниной», — заявил мужчина.Однако соседи семейства уверены: у них в отношениях не все гладко, так как Иван может поднять руку на женщину. Бывшая жена Ивана рассказала, что он агрессивен, бил ее, а потом бросил беременной. Алименты он не платит. Семью также упрекнули в финансовых махинациях. По мнению знакомых Толстиковых, Нина решила установить отцовство Андрея лишь для того, чтобы получить деньги.
На последних минутах программы был представлен ДНК-тест. Оказалось, что оба ребенка Нины действительно от покойного Андрея Носова.
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