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Изменяла пока он был на СВО, а теперь требует деньги? Тайны многодетной матери на шоу «Мужское/Женское», шокирующий результат ДНК

Нина Толстикова (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское)

Нина Толстикова (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское)

Многодетная мать Нина Толстикова из Свердловской области стремится доказать, что Андрей, погибший в ходе специальной военной операции, является биологическим отцом двух ее младших детей. Она планирует отстоять их права на выплаты, которые уже получили его мать Оксана Астахова и вдова. Однако из-за разгульного образа жизни Нины появились сомнения в том, что родила она от Андрея. Подробности – в материале «Радио 1».

Первая беременность в 14 и дети от разных мужчин



В студии программы «Мужское/Женское» Нина Толстикова озвучила, чего хочет добиться от родственников покойного сожителя.


«Мой бывший сожитель погиб на СВО. Я от него родила двоих детей. Теперь его мать и его супруга — моя родная сестра, получили выплаты, а дети остались без всего. Я хочу, чтобы им досталось все, что им положено», — заявила она.

Всего у Нины Толстиковой пятеро детей. Трое детей от разных отцов. Первого ребенка Нина родила в 15 лет.

Биологический отец первого ребенка женщины получил условный срок за вступление с ней в половую связь. С ним она познакомилась в детском доме, в котором воспитывалась после смерти матери. Затем Нину взяли под опеку. Находясь в приемной семье, девушка забеременела второй раз.

«Она (опекун) через какое-то время подумала, что я сплю с ее мужем. Тогда она начала гнать меня из дома», — поделилась своей историей Толстикова.

Через некоторое время девушка познакомилась с новым мужчиной. С ним они прожили три года. В гражданском браке у них родился ребенок. Затем в жизни Нины появился Андрей.
«С Андреем мы давно дружили, выросли в одной компании. Года через полтора у нас родился Михаил, потом Софья. Разговоров о замужестве не было, детей не стали записывать на него. Мы получали на них пособия. Через какое-то время Андрей убыл на СВО, его мать не хотела, чтобы я записывала детей, потому что были хорошие выплаты семье мобилизованного и все получала она», — объяснила Нина.
В итоге Нина и Андрей расстались. Оказалось, мать его детей ушла к другому, пока он находился в зоне СВО. О том, что у Нины другой возлюбленный, военнослужащими сообщили его мать и жена. Также выяснилось, что встретились Нина и ее нынешний законный муж, когда она еще жила с Андреем. Детей от сожителя Нина решила записать на нового мужа. Однако после того, как Андрей погиб, она обратилась в суд, чтобы установить отцовство.


Оксана Астахова (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское)

Война с бывшей свекровью


В итоге суд в иске отказал. Нина объясняет это многочисленными жалобами со стороны матери Андрея и тем, что судебные органы посчитали, что она претендует на наследство покойного. Мать Андрея Оксана Астахова рассказала свою версию событий.
«Я приехала, потому что хочу, чтобы меня оставили в покое. Мой сын только пришел из армии, пошел к друзьям. Там он познакомился с Ниной. Не знаю, чем она его взяла, она никакая мать и никакая хозяйка», — обрушилась она на бывшую невестку.

Оксана обвинила Нину в меркантильности и заявила, что она требовала от сына лишь деньги. В том, что двое детей от сына Андрея, Оксана также не уверена. По ее словам, бывшая невестка часто гуляла. Она также рассказала, что зарплату, которую получил Андрей, Нина подчистую потратила на свои нужды.

Еще одним неожиданным поворотом событий стало заключение Андреем брака с родной сестрой Нины Александрой.

«Когда Андрей приезжал в отпуск он стал встречаться с родной сестрой Нины. Поженились они в июне 2023 года. Это было его желание. За этот год, что Андрей с Сашей жили, он был счастлив», — заявила Оксана.

Затем в студии появилась родная сестра Нины Александра Носова. Она рассказала, что Андрей сделал ей предложение почти сразу после начала отношений и они расписались. После его смерти она и мать покойного получили по два с половиной миллиона выплат, которые отложили для нужд детей, которые могут оказаться его.

Оксана Астахова (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское)

Результаты теста ДНК


В настоящее время Нина проживает в браке с Иваном Толстиковым.

«В 2020-м году я познакомился с Ниной и Андреем. С Андреем мы общались. Ранее я сидел в тюрьме. Я решил свою жизнь поменять. Когда у них начались разногласия, я начал проживать с Ниной», — заявил мужчина.
Однако соседи семейства уверены: у них в отношениях не все гладко, так как Иван может поднять руку на женщину. Бывшая жена Ивана рассказала, что он агрессивен, бил ее, а потом бросил беременной. Алименты он не платит. Семью также упрекнули в финансовых махинациях. По мнению знакомых Толстиковых, Нина решила установить отцовство Андрея лишь для того, чтобы получить деньги. ​

На последних минутах программы был представлен ДНК-тест. Оказалось, что оба ребенка Нины действительно от покойного Андрея Носова.

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#статьи
«Гибель животного»: Ветеринар осудил блогера, покрасившего свою кошку в розовый цвет
Ветеринар Шеляков: от краски животное может умереть
14 февраля 2025, 13:19

Фото: Instagram* emilio_toper (скриншот из видео)

Уфимский блогер покрасил свою кошку в розовый цвет. Он уверенно заявил, что краска безопасна и никак не навредит животному.
Однако ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков беседе с «Радио 1» заявил, что красить кошек — очень опасное мероприятие.

«Во-первых, у них выкрашивается полная поверхность тела. Это не как у человека, где всего 5% кожного покрова. Кошка красится вся, что плохо. Во-вторых, кошки не имеют потовых желез, и в случае возникновения токсических, аллергических реакций пот выступить, как у людей, не может. Это опасно, и может привести, к сожалению, даже к гибели животного», — объяснил ветеринар.

По его словам, аллергическая реакция у животных отсроченного типа, поэтому симптомы могут появиться только спустя две недели.

«Начинают выпадать волосы, появляется склоками шерсть, выпадает перхоть, и, бывает, даже рубцы образуются. И потом, когда мы смываем с кошки краску — это тоже химия. То есть тут никакого выигрыша нет», — подчеркнул эксперт.

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Раскрыта важность признания Казани культурной столицей исламского мира в России
Политолог Марков оценил признание Казани культурной исламской столицей в России
14 февраля 2025, 12:47

Фото: iStock/RAndrey

Признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год позволит России расширить сотрудничество с мусульманскими странами. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, мусульманский мир благодаря такому решению не станет присоединяться к антироссийским санкциям и с большим пониманием относиться к интересам Москвы.
«Казань без сомнения является одним из крупнейших мегаполисов не только России, но и мира. Казань получает поддержку лично от (президента России – прим. ред.) Владимира Путина, от федерального центра, от всей России. Мы видим, что город принимает различные международные события, в том числе саммит БРИКС. И то, что она станет культурной столицей исламского мира, привлечет к ней большое количество внимания, инвестиций и туристов», — пояснил эксперт.
Марков подчеркнул, что в России хорошо относятся к государствам, исповедующим ислам, в том числе, представители немусульманских конфессий.

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#эксперт
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#казань
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Половина россиян признались в романах с коллегами
14 февраля 2025, 12:45

Фото: iStock/Nimito

Половина россиян признались, что у них были романы на рабочем месте. Об отношениях с коллегами рассказали 49% мужчин и 43% женщин. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса Работа.ру. При этом отмечается, что треть опрошенных, имевших служебный роман, расстались с партнером и больше не общаются.
​20% опрошенных заявили, что ​дружат с коллегами, с которыми был служебный роман, и даже продолжают успешно работать вместе. Еще одна пятая часть призналась, что ​их отношения на работе закончились свадьбой.
«11% счастливчиков до сих пор состоят в отношениях и отлично ладят как в личной жизни, так и на работе. 5% респондентов после расставания продолжили работать вместе, но им потребовалось время, чтобы преодолеть неловкость и вернуться к исключительно деловым отношениям», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Тем временем психолог сервиса Teamo Татьяна Любина рассказала, является ли оплата счета поровну на первом свидании нормой или дурным тоном. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнула, что каждое свидание уникально, потому однозначного ответа на такой вопрос быть не может. По ее словам, оплату счета следует обсуждать заранее.
«Это не столько вопрос денег, сколько вопрос ценностей, ожиданий и личных границ. Важно помнить, что каждая пара формирует свои правила взаимодействия. Разделить счет нормально, если оба партнера чувствуют себя с этим комфортно. Главное — не сам факт оплаты, а реакция на него. Если вопрос вызывает дискомфорт, стоит обсудить это открыто, но тактично», — пояснила психолог.
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Психоневролог раскрыла, почему мошенники легко обманывают подростков

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#любовь
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#оплата
#отношения
#счёт
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Психоневролог раскрыла, почему мошенники легко обманывают подростков
Эксперт Батышева: мошенники легко обманывают детей из-за их подавленной психики
14 февраля 2025, 12:36

Фото: iStock/JackF

Мошенники легко обманывают современных подростков из-за их невнимательности, сниженных навыков планирования, неспособности строить причинно-следственные связи и принимать взвешенные решения. Об этом заявила психоневролог, ведущий эксперт союза «Здоровье Здоровых» Татьяна Батышева. По ее словам, столь подавленное состояние психики обусловлено гаджетами и цифровизацией.
«Во-первых, работа преимущественно с плоскостными изображениями приводит к несформированности трехмерной метрики и отсутствию стимуляции пространственного восприятия. Во-вторых, доступность технологий, осуществляющих быстрый поиск информации, привела к снижению необходимости ее долгосрочного хранения и целевой установки на долгосрочное запоминание», — пояснила эксперт в беседе с RT.
Тем временем в Госдуме прокомментировали инициативу об обязательной маркировке звонков и создании платформы для сбора записей голосов телефонных мошенников. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Андрей Свинцов предположил, что работать эта платформа будет по принципу «фрод-рулетки», которая будет отыскивать голоса из массовых обзвонов. При этом он подчеркнул, что записывать все телефонные разговоры всех россиян для борьбы с мошенниками власти не станут.
«Конечно, речь не идет о записи всех голосовых звонков всех граждан России или там иностранных граждан. Речь идет о том, что действительно будут технологически определяться голоса, которые используются в массовых обзвонах, в случае подтверждения их, что они используются для мошеннических целей, то эти образы будут фиксироваться», — отметил парламентарий.
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#дети
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Названа профессия, представители которой массово страдают от выгорания
Каждый десятый преподаватель в России регулярно страдает от выгорания
14 февраля 2025, 12:33

Фото: iStock/Drazen Zigic

Каждый десятый (9%) преподаватель в России регулярно страдает от выгорания на работе, а более 15% педагогов минимум раз в год чувствовали его из-за повышенной нагрузки. К соответствующим выводам пришло исследование Skysmart. Однако отмечается, что большинство респондентов любят учить детей и даже не думают менять работу.
«Большинство опрошенных (34%) рассказали, что любят свою работу и никогда не задумывались о том, чтобы заниматься чем-то другим. 8% опрошенных при этом примерно раз в год задумываются о том, чтобы сменить деятельность, а 14% респондентов посещала такая мысль лишь однажды», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
В то же время стали известны топ-10 наиболее привлекательных рабочих профессий для россиян. Согласно данным опроса «Зарплата.ру», которые изучил RT, первые места заняли портной — 21% голосов, повар — 19% и плотник — 8%. Следом идут профессии маляра, электрика, строителя, автомеханика, машиниста, монтажника и токаря.
«Респонденты среди основных причин, которые могут сподвигнуть их получить рабочую профессию, назвали перспективы роста заработка, дополнительный источник дохода, возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось увлечением, стабильное положение в случае сложной экономической ситуации», — говорится в материале.
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