Изменяла пока он был на СВО, а теперь требует деньги? Тайны многодетной матери на шоу «Мужское/Женское», шокирующий результат ДНК

Многодетная мать Нина Толстикова из Свердловской области стремится доказать, что Андрей, погибший в ходе специальной военной операции, является биологическим отцом двух ее младших детей. Она планирует отстоять их права на выплаты, которые уже получили его мать Оксана Астахова и вдова. Однако из-за разгульного образа жизни Нины появились сомнения в том, что родила она от Андрея. Подробности – в материале «Радио 1».