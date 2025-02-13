Встреча спустя 40 лет: тайная семья Галины Беляевой появилась на шоу «Малахов», какими оказались родственники звезды советского кино

Галина Беляева (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Заслуженная артистка России Галина Беляева долгое время не знала своих родственников по отцовской линии и мечтала их найти. Спустя 40 лет ей удалось впервые обнять родного отца. Что известно о тайной родне знаменитости расскажет «Радио 1».
В эфире шоу «Малахов» Галина рассказала, что на протяжении большей части жизни искала отца, с которым встретилась только в возрасте 40 лет.
В 2018 году отец артистки умер после продолжительной болезни. До самой смерти Виктора Беляева его дочь была рядом с ним.
Но на этом её поиски не завершились — актрисе хотелось узнать о своих предках и выяснить, остались ли у них потомки. Она обращалась в специальные агентства, но ответы приходили слишком долго. Тем не менее, ей удалось выяснить, что родная сестра её бабушки Валерии много лет назад переехала с семьей в Кемеровскую область.
Затем на сцену вышла троюродная племянница артистки Наталья Чернова. Она рассказала, что смотрела фильмы с участием Галины Беляевой, но и предположить не могла, что они родственники. Средний сын Натальи из Кемерово Андрей Червов также прибыл на студию, где впервые увидел троюродную тетю и трогательно обнял ее, приподнеся букет цветов.
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«Мне было за 40 лет, когда мы впервые встретились. В 13 лет я узнала, что меня воспитывал отчим, и тогда меня терзала мысль о том, что я не знаю своего отца», — поделилась Беляева.
В 2018 году отец артистки умер после продолжительной болезни. До самой смерти Виктора Беляева его дочь была рядом с ним.
«Когда я узнала, что мой папа жил в Воронеже, я почувствовала, что наши пути пересекались – после окончания училища я много раз возвращалась туда. Я понимала, что судьба и Господь свели нас, но, видимо, не было времени. Я не знаю, почему мы разошлись и как оказались в одном и том же родном для нас городе», — рассказала Беляева.
Но на этом её поиски не завершились — актрисе хотелось узнать о своих предках и выяснить, остались ли у них потомки. Она обращалась в специальные агентства, но ответы приходили слишком долго. Тем не менее, ей удалось выяснить, что родная сестра её бабушки Валерии много лет назад переехала с семьей в Кемеровскую область.
Наталья Червова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
«Мы вообще не могли предположить, что когда-то встретимся. То, что это вы (Галина Беляева) это вдвойне приятно. У меня есть брат, в студии его дочь. Кстати именно она была инициатором разыскать истоки нашего древа», — рассказала троюродная сестра артистки Наталья Червова.
Затем на сцену вышла троюродная племянница артистки Наталья Чернова. Она рассказала, что смотрела фильмы с участием Галины Беляевой, но и предположить не могла, что они родственники. Средний сын Натальи из Кемерово Андрей Червов также прибыл на студию, где впервые увидел троюродную тетю и трогательно обнял ее, приподнеся букет цветов.
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Анастасия Хохлова