«40 лет не празднуют»: россиянка вопреки суеверию отметила юбилей и смертельно заболела

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В августе 2023 года у воспитательницы детского сада из Иркутской области Екатерины начались проблемы со здоровьем. Врачи долгое время не могли выяснить в чем дело, а когда диагноз стал известен, россиянка поняла, что шансов выжить у нее практически нет. Примечательно, что за несколько месяцев до страшной болезни Екатерина отметила вопреки суевериям свой 40-летний юбилей. Подробнее об этой истории расскажет редакция «Радио 1».
Юбилей 40 лет
Существует суеверие, которое гласит о том, что 40-летие отмечать нельзя. Объясняется это тем, что цифра 40 связана с различными важными для христиан событиями. Так, 40 дней длился Всемирный потоп, 40 лет еврейский народ ходил по пустыне, через 40 дней Иисус вознесся на небо и т. д.
Однако Екатерина из Иркутской области в приметы никогда не верила и сочла хорошей затеей отметить свой юбилей. Уже после того, как у нее начались проблемы со здоровьем, Екатерина чаще начала исключать совпадения.
«В сентябре прошлого года мы с будущим мужем и дочерью поехали в кафе, чтобы отметить мое 40-летие. И кто-то произнес фразу, что, мол, эту дату не празднуют – есть такое суеверие. Иногда я думаю, что это было не просто совпадение. Ведь всего через пару месяцев я узнала о диагнозе», — рассказывает журналистам женщина.
Ухудшение самочувствия после юбилея
Через два месяца после дня рождения Екатерину стала беспокоить заложенность носа. Вскоре она решила обратиться к врачу, однако назначенное лечение к результатам не привело. Затем были неоднократные визиты к различным специалистам и обследования. Назначенные лекарства не помогали, состояние ухудшалось. Екатерине становилось труднее дышать, в горле образовались большие шишки.
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Страшный диагноз
Когда симптомы совсем перестали напоминать простуду или аллергию, врачи направили Екатерину на компьютерную томографию. Результаты показали, что в носоглотке находится огромная опухоль. Во время того, как Екатерине озвучили диагноз, рядом с ней находилась её 21-летняя дочь. Сразу после этого они были шокированы новостью, что опухоль нельзя удалить хирургическим путем и у них нет никаких гарантий на успешное лечение.
«Если организм выдержит химиотерапию, значит, он справится. Если не выдержит – значит, нет», – заявили медики.
Предсказание серьезно напугало воспитательницу. Она решила прекратить терапию и сделала тяжелый выбор – жить столько, сколько осталось. К июню опухоль достигла голосовых связок, и речь женщины изменилась до неузнаваемости. Увеличившиеся образования усложнили прием пищи, вес Екатерины снизился до 39 килограммов. Работать она уже не могла физически.
В какой-то момент женщина наткнулась на информацию о клинике в Китае, где подобные недуги оперируют. В настоящее время женщина проходит курс лечения и верит в свое выздоровление.
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