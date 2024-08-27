Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «40 лет не празднуют»: россиянка вопреки суеверию отметила юбилей и смертельно заболела

«40 лет не празднуют»: россиянка вопреки суеверию отметила юбилей и смертельно заболела

27 августа 2024, 15:36
Фото: istock / simpson

Фото: istock / simpson

В августе 2023 года у воспитательницы детского сада из Иркутской области Екатерины начались проблемы со здоровьем. Врачи долгое время не могли выяснить в чем дело, а когда диагноз стал известен, россиянка поняла, что шансов выжить у нее практически нет. Примечательно, что за несколько месяцев до страшной болезни Екатерина отметила вопреки суевериям свой 40-летний юбилей. Подробнее об этой истории расскажет редакция «Радио 1».

Юбилей 40 лет


Существует суеверие, которое гласит о том, что 40-летие отмечать нельзя. Объясняется это тем, что цифра 40 связана с различными важными для христиан событиями. Так, 40 дней длился Всемирный потоп, 40 лет еврейский народ ходил по пустыне, через 40 дней Иисус вознесся на небо и т. д.


Однако Екатерина из Иркутской области в приметы никогда не верила и сочла хорошей затеей отметить свой юбилей. Уже после того, как у нее начались проблемы со здоровьем, Екатерина чаще начала исключать совпадения.

«В сентябре прошлого года мы с будущим мужем и дочерью поехали в кафе, чтобы отметить мое 40-летие. И кто-то произнес фразу, что, мол, эту дату не празднуют – есть такое суеверие. Иногда я думаю, что это было не просто совпадение. Ведь всего через пару месяцев я узнала о диагнозе», — рассказывает журналистам женщина.


Ухудшение самочувствия после юбилея


Через два месяца после дня рождения Екатерину стала беспокоить заложенность носа. Вскоре она решила обратиться к врачу, однако назначенное лечение к результатам не привело. Затем были неоднократные визиты к различным специалистам и обследования. Назначенные лекарства не помогали, состояние ухудшалось. Екатерине становилось труднее дышать, в горле образовались большие шишки.


Фото: istock /Sviatlana Lazarenka

Страшный диагноз


Когда симптомы совсем перестали напоминать простуду или аллергию, врачи направили Екатерину на компьютерную томографию. Результаты показали, что в носоглотке находится огромная опухоль. Во время того, как Екатерине озвучили диагноз, рядом с ней находилась её 21-летняя дочь. Сразу после этого они были шокированы новостью, что опухоль нельзя удалить хирургическим путем и у них нет никаких гарантий на успешное лечение.

«Если организм выдержит химиотерапию, значит, он справится. Если не выдержит – значит, нет», – заявили медики.

Предсказание серьезно напугало воспитательницу. Она решила прекратить терапию и сделала тяжелый выбор – жить столько, сколько осталось. К июню опухоль достигла голосовых связок, и речь женщины изменилась до неузнаваемости. Увеличившиеся образования усложнили прием пищи, вес Екатерины снизился до 39 килограммов. Работать она уже не могла физически.

В какой-то момент женщина наткнулась на информацию о клинике в Китае, где подобные недуги оперируют. В настоящее время женщина проходит курс лечения и верит в свое выздоровление.

Читайте также:

Выпадение волос и слепота: Как обиженный сотрудник оборонного завода травил коллег водой с таллием

«Съели себя заживо»: как умирали три сестры из Петербурга и почему отказались от еды

Три сестры заперлись в комнате и умерли от голода: Детали загадочной смерти сектанток в Петербурге
#врачи
#лекарства
#женщина
#лечение
#юбилей
#опухоль
#симптомы
#диагноз
#медики
#болезни
#приметы
В Подмосковье с начала года установили и заменили более 19 тыс. электросчётчиков
27 августа 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 19 тысяч приборов учёта электроэнергии установили и заменили в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Всего были установлены и заменены 19 529 приборов учета электрической энергии у потребителей, технологически присоединенных к электросетям компании «Мособлэнерго» на территории Подмосковья», — уточняется в сообщении.
Больше всего счётчиков электричества за первые семь месяцев текущего года установили в Раменском округе — 6 477. На второе место по этому показателю вышел округ Люберцы, где смонтировали 1 121 счётчик, за замыкает подмосковный топ-3 округ Кашира, где было смонтировано 723 современных прибора учёта электроэнергии.

Читайте также:

В Подмосковье к ноябрю обновят все запланированные на 2024 год энергообъекты

В Подмосковье заработал Единый центр управления газоснабжением региона

В Подмосковье прошли учения по восстановлению электричества после ледяного дождя
#электричество
#электроэнергия
#минэнерго мо
#мособлэнерго
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сдавать тару и текстиль в Подмосковье станет выгодно и бизнесу, и жителям
27 августа 2024, 15:36

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в ближайшее время упростит порядок получение мест для размещения пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля. Новая электронная услуга не только сократит срок процедуры получения разрешения почти вдвое, но и избавит от расходов на кадастровые работы.
Об этом «Радио 1» рассказала сотрудник Минчистоты Елена Табалова.
«У нас сейчас есть два вида автоматизированной техники – это фандоматы для сбора алюминия и пластика, а также баки для сбора текстиля. Сегодня люди выбрасывают текстиль в обычные баки, он никак не перерабатывается и целиком подлежит захоронению. Наши баки под текстиль – просто уникальные. Баки под алюминий и пластик – тоже очень интересная вещь», – отметила Табалова.

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

По её словам, фандоматы в Подмосковье размещают с 2021 года. Они установлены в некоторых городских округах, но пока система работает достаточно тяжело.
«Процесс согласования занимает 13 рабочих дней, требуются значительные затраты на каждое место, где необходимо разместить такой объект. Предпринимателю это не очень выгодно, так как место может быть не согласовано с жителями, и они могут начать жаловаться. Поэтому то, как сейчас это работает, ни для предпринимателей, ни для жителей не интересно. Поэтому в этом году мы и планируем реализовать такой проект. Это единственный подобный проект в нашей стране», – пояснила собеседница «Радио 1».
Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Количество дней, в течение которых предоставляется такое место, сокращается с 13 до семи. А предпринимателю, который уже имеет бак под текстиль или фандомат, необходимо будет просто зайти на портал.
«Там отображена карта всех мест, где можно разместить пункт по сбору отходов. Предприниматель выбирает любое место в каком-то городском округе на территории Подмосковья, проходит процедуру согласования и на выходе заключает соглашение с муниципальным образованием. Процедура максимально простая – предпринимателю нет необходимости ходить по инстанциям, страдать от бумажной волокиты. То есть мы максимально оптимизируем процедуру, делаем прозрачной, открытой и понятной для всех», – рассказала сотрудник Минчистоты.
Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В рамках услуги будет создана карта на базе уже имеющегося «Геопортала Подмосковья». Именно на этот портал планируется вынести места для размещения баков под отходы, чтобы не только предприниматели, но и жители видели, где они размещены, чтобы отнести туда тару или одежду, а не выбрасывать в ближайший контейнер. Очень большое значение имеет и система лояльности.
«Когда человек сдаёт пластик, он обменивает его на некие бонусы. Сейчас эта система постоянно обновляется. Раньше были баллы, например, только во «Вкусвилле». Сейчас уже можно баллы потратить, например, в «ВК Музыка», положить их на карту «Тройка». Это очень интересная система, она обширная, она развивается и расширяется, поэтому пользуется спросом у жителей», – сказала Табалова.
Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Как отметили в Минчистоты, за период работы экопунктов на территории Московской области по итогам 2023 года было собрано порядка 970 тонн пластика и алюминия. А объём собранных текстильных отходов превысил 2 тыс. тонн.

Читайте также:

В Московской области за пять лет переработали более 2 млн тонн стекла

В Подмосковье теперь можно оформить договор на техобслуживание газового оборудования онлайн

В Подмосковье станет проще собирать для переработки пластик, алюминий и текстиль
#минчистоты
#переработка
#вторсырьё
#подмосковье
#московская область
#экология
#фандоматы
#мегабак
#отходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушел из жизни главный художник театра «Эрмитаж»
Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский умер в возрасте 80 лет
27 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/jorgeantonio

Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Левитин.
По словам Левитина, Добровинский всегда был внимателен к своим друзьям. Иные подробности о смерти главного художника театра «Эрмитаж» не приводятся.

Евгений Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске. Окончил Московский полиграфический институт, после чего жил и трудился в Израиле. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.

Ранее сообщалось, что американский телеведущий Фил Донахью, известный своими телемостами между СССР и США, скончался в возрасте 88 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Умер экс-тренер английской сборной по футболу Свен-Еран Эрикссон

В Москве умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль

«Вызвать смех – гордость для меня»: Как жил советский клоун и актер Юрий Никулин
#актёр
#ссср
#театр
#смерть
#художник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школьники первенствовали в акции «Я – гражданин России»
27 августа 2024, 14:47

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковные школьники стали победителями Всероссийской акции «Я – гражданин России». Об этом стало известно в ходе торжественного закрытия акции в детском центре «Смена», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В этом году участниками финала акции стали более 100 школьников из 27 регионов России в возрасте от 11 до 17 лет. Первое место в региональном зачёте заняла делегация Подмосковья, в состав которой входили Артём Пилипов, Дмитрий Смутик, Глеб Фёдоров и Азалия Юнусова. Второе место – у делегации Омской области, третье – у участников из Республики Коми.
«В 2024 этом во всех этапах акции приняли участие более 250 тыс. детей со всей страны. Это школьники и студенты колледжей. Акция формирует гражданскую позицию у подрастающего поколения, раскрывает потенциал ребят в общественно-полезных практиках», – заявил директор центра Юрий Макеев.
Организатором акции выступает Минпросвещения России.

Читайте также:

В топ Подмосковья вошли 17 школ Химок

В топ-100 лучших школ России вошли 32 подмосковных образовательных учреждения

Физтех-лицей имени П.Л. Капицы признали лучшей школой России
#образование
#школьники
#патриотизм
#россия
#акция
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
#минпросвещения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье построили более 40 тротуаров
27 августа 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 40 тротуаров построили вдоль региональных дорог на территории 22 округов Московской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего обустроили 45 новых тротуаров общей протяжённостью 32 км. При этом четыре тротуара — победители голосования жителей на портале «Добродел», а ещё 20 новых тротуаров дорожники построили после обращений местных жителей тринадцати городских округов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве добавили, что по итогам голосования на «Доброделе» были построены два тротуара в Чехове, и по одному в Ступине и Серпухове.

Всего в Подмосковье до конца года в рамках реализации нацпроекта планируется построить более 65 тротуаров.

Читайте также:

Расписание электричек Киевского и Горьковского направлений изменится в выходные

На региональных дорогах Московской области установили 40 светофоров

На МЦД-3 запустили девятый поезд «Иволга» последней модификации
#тротуары
#нацпроекты
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#строительство
#минтранс мо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь
В России 28 августа православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
27 августа 2024, 14:29

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

28 августа 2024 года в церквях отмечается важный двунадесятый праздник — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник завершает церковный год, который заканчивается 13 сентября.
В этот день заканчивается Успенский пост, и на Руси издавна начиналась пора свадеб.

История праздника


Успение Богородицы — один из главных православных праздников, посвящённый Божией Матери. В этот день верующие вспоминают о кончине Богородицы и её вознесении на небо.

Праздник имеет давнюю историю. Его отмечали ещё в раннем христианстве, а в VI веке установили официальную дату — 28 августа. В этот день церковь проводит особую Службу погребению Богоматери.

В православной и католической традициях праздник Успения посвящён кончине Божией Матери. Согласно Новому Завету, когда Иисус был распят, он попросил своего ближайшего ученика заботиться о его матери. Апостол Иоанн исполнил просьбу Христа. После смерти и воскресения Сына Богородица жила вместе с Иоанном в Иерусалиме. Она часто молилась на Голгофе, где однажды к ней явился архангел Гавриил.

Он сказал Марии, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». В последний день жизни Марии апостолы, которые проповедовали в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с ней. Они совершили погребение и положили тело Богородицы в гробницу её родителей, закрыв вход камнем.

Среди апостолов только Фома не успел проститься с Богородицей до её смерти. На третий день после погребения он пришёл в Иерусалим. Другие апостолы открыли гробницу, чтобы Фома попрощался с Богородицей, но они не увидели её тела. Вместо этого в гробу были только её одежды, которые благоухали чудесным ароматом.

Чуть позже в этот же день Богородица явилась к апостолам в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь, ибо Я с вами во все дни».

Традиции в Успение Пресвятой Богородицы


На Руси Богородицу считали древним божеством — Матерью Сырой Землёй. Поэтому 28 августа землю считали именинницей, которую нельзя было обижать: нельзя было ходить по ней босиком или втыкать в неё любые острые предметы.

К этому времени крестьяне заканчивали жать хлеб, поэтому этот день называли Дожинком. В основном в жатве участвовали женщины, поэтому время отдыха после Успения прозвали Молодым Бабьим летом.

Перед праздником соблюдают строгий двухнедельный пост. По ограничениям он сопоставим с Великим постом. В последний день поста начинается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Богородицы.

Утром 28 августа в храмах проходит Божественная литургия. Священнослужители облачаются в голубые ризы — символические цвета Богородицы, олицетворяющие чистоту и непорочность.

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Прихожане приносят к иконам цветы и зажигают свечи с молитвой о здоровье близких.

На Руси на это время приходилось окончание полевых работ, когда крестьяне срезали последний сноп в поле. Поэтому в церковь часто приносили пучки колосьев и хлеб из зерна нового урожая, которые освещали после службы.

Кроме того, Успение Богородицы считалось началом бабьего лета.

Для молодых людей этот день был волнительным: в деревнях устраивали помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу. По народным поверьям, такие браки обещали быть долгими и счастливыми, так как их благословляла сама Богородица.

Что нельзя делать 28 августа


В праздник Успения не следует желать зла другим людям, а также замышлять плохие вещи или завидовать. Если взять на себя такой тяжкий грех в этот день, можно столкнуться со страшными последствиями, такими как болезни, несчастья, горе и нищета.

28 августа, в день Успения, земля считается именинницей. Поэтому в этот день запрещено копать и рыхлить землю, втыкать в неё палки, разводить костры и выливать отходы. Если проявить неуважение к земле, это может привести к болезням и неурожаю.

Также в этот день не рекомендуется ходить босиком по земле и траве. Роса в этот день символизирует слёзы по Богородице, и её нельзя тревожить.

В такой большой праздник не следует заниматься тяжёлым физическим трудом, уборкой или стиркой. Это считается тяжким грехом.

Женщинам, особенно незамужним девушкам, запрещено стричь волосы и ходить в грязной или мятой одежде. Иначе можно навлечь на себя и свою семью беду.

Кроме того, не стоит носить каблуки или любую неудобную обувь, а также заниматься травмоопасными видами спорта. Риск травм ног в этот день возрастает, и раны будут долго и трудно заживать.

Фото: istockphoto / g-stockstudio

Также не стоит устраивать шумные торжества и разгульные пьянки. Лучше провести этот день в церкви и вместе с родными.

Кроме того, в этот день строго запрещено ходить по росе босиком, так как это может привести к болезням и неудачам в жизни. Земная влага в этот день олицетворяет слёзы Богородицы.

Также не рекомендуется ссориться, разводить негатив, сплетничать или громко спорить с кем-то. Это может привести к проблемам в жизни.

Если юная одинокая девушка хочет найти свою вторую половинку, ей не рекомендуется ни с кем разговаривать утром 28 августа.

Наконец, в этот день лучше отложить все острые предметы в сторону, так как если порезаться, в дом придёт беда.

Что можно делать в день Успения Пресвятой Богородицы


Все верующие ранним утром отправляются в церковь, чтобы посетить праздничную службу, помолиться перед иконой Богородицы, а также освятить свежеиспечённый хлеб, мёд, фрукты и орехи. Те, кто не может посетить храм, могут произнести молитвы дома.

Сегодня заканчивается двухнедельный Успенский пост, поэтому уже завтра можно будет употреблять в пищу продукты животного происхождения.

В этот день важно носить светлую и чистую одежду. Считается, что это поможет привлечь в жизнь больше светлых моментов.

Фото: istockphoto / Jovanmandic

В древности крестьянки выходили в поле, обвязывали серпы соломой и катались по земле. Они просили у жнивы вернуть силу, потраченную на уборку урожая. После этого последний сноп наряжали в сарафан и кокошник и с песнями несли в деревню.

В сёлах по случаю Успения и окончания жатвы устраивали большой пир, на который каждый житель приносил свои угощения и напитки.

Молодёжь присматривалась к представителям противоположного пола, поскольку с этого дня начиналась пора свадеб. В старину говорили, что если девушка не выйдет замуж с Успения до Покрова, то ещё целый год будет незамужней.

Этот день прекрасно подходит для рукоделия, творчества, изготовления посуды, ковров и одежды. Всё, что будет сделано в этот день, будет необычайно красивым и долго прослужит.

Приметы


С Успением Богородицы связано множество погодных примет.

Например, если на небе появляется радуга, то осень будет тёплой и солнечной. А вот дождь в этот день сулит непогоду до конца сентября.

Если на праздник солнечно и тепло, то бабье лето не будет жарким. Много паутины на растениях — к бесснежной зиме, а сильный туман — к большому урожаю грибов.

Если же на Успение стоит пасмурная погода, то зарядят дожди.

Если после дождя появилась радуга, то осень порадует обилием тёплых и солнечных дней.

Фото: istockphoto / Frank Wagner

Если вы заметили много паутины на растениях, то зима будет холодной с сильными морозами.

Если мухи стали назойливыми и кусаются, то после Успения похолодает.

А если в Успение разразилась гроза, то осенью будет преимущественно сырая погода.

Наконец, если в этот день стоит солнечная погода, то следующий год, скорее всего, удивит богатым урожаем.

Читайте также:

Омоложение и радость: Врач рассказал, как поцелуи влияют на организм человека

Мужчина с микропенисом рассказал о проблемах в личной жизни

В России цены на автомобильные аптечки выросли на 28%
#храм
#история
#церковь
#праздник
#цветы
#здоровье
#жизнь
#традиции
#женщины
#пост
#приметы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электростали отремонтируют школу Олимпийского резерва
27 августа 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт планируется провести в школе Олимпийского резерва в подмосковной Электростали, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание, расположенное по адресу: город Электросталь, улица Пионерская, дом №8, и поставить туда всё оборудование, необходимое для его дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.
Завершить капремонт здания общей площадью более 844 квадратных метров, а также благоустроить прилегающую территорию, планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 88 миллионов 261 тысячу 110 рублей, заявки принимаются до 11 сентября.

Читайте также:

Готовность капремонта школы №2 в Голицыне достигла 99%

В Лобне завершили строительство школы на 2,2 тыс. мест

В Подмосковье открывается 14 инвестиционных школ
#электросталь
#школа
#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штрафы за нелегальный вывоз мусора в Наро-Фоминске достигли миллиона рублей
27 августа 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сумма штрафов за нелегальную перевозку строительных отходов в Наро-Фоминском городском округа с начала августа составила миллион рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За август водителей, перевозивших отходы в Наро-Фоминском округе без специального талона, оштрафовали на один миллион рублей. Больше всего штрафов было выписано за нарушения, попавшие на камеры видеонаблюдения на участках «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка», «Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново» и «Кубинка — Наро-Фоминск», — говорится в сообщении.
Всего в Подмосковье с начала августа выявили более 800 нарушений при перевозке строительных отходов, общая сумма штрафов превысила 20 миллионов рублей.

Читайте также:

Власти Наро-Фоминска обсудили с жителями работу очистных сооружений

В Наро-Фоминске проведут народную экологическую акцию по очистке реки

Готовность капремонта двух корпусов школы в Наро-Фоминске превысила 75%
#наро-фоминск
#штрафы
#строительный мусор
#минчистоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание электричек Киевского и Горьковского направлений изменится в выходные
27 августа 2024, 13:15

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится с вечера пятницы, 30 августа, до вечера воскресенья, 1 августа, из-за капитального ремонта на перегоне между станциями Москва-Сортировочная-Киевская и Солнечная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В ходе ремонта планируется обновить пять километров пути. Работы будут проводиться с 22:35 30 августа до 22:35 1 сентября. В этот период у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Часть пригородных поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнить актуальное расписание на информационных табло на вокзалах и станциях или онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

На региональных дорогах Московской области установили 40 светофоров

Расписание на трёх направлениях МЖД изменится в конце августа — начале сентября

На МЦД-3 запустили девятый поезд «Иволга» последней модификации
#киевское направление
#горьковское направление
#мцд-4
#мжд
#электрички
#расписание
#график
#минтранс мо
#электричка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф