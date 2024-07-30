«Съели себя заживо»: как умирали три сестры из Петербурга и почему отказались от еды

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В Санкт-Петербурге продолжают устанавливаться загадочные обстоятельства гибели трех сестер, тела которых были найдены в их собственной квартире. Предварительно, женщины скончались от голода. О том, почему погибшие добровольно заморили себя, отказавшись от еды, и какие новые детали появились в деле расскажет редакция «Радио 1».
Брат нашел тела трех сестер
Тела своих умерших родственниц первым обнаружил их старший брат. 28 июля он зашел в квартиру в Санкт-Петербурге и увидел трех мертвых сестер. Позже он рассказал правоохранителям, что дверь в комнату открыл с трудом. Оказалось, что она была подперта изнутри.
Причины смерти сестер из Санкт-Петербурга
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сообщили, что следов насильственной смерти на телах женщин нет. Предварительно, смерть 35-летней, 29-летней и 19-летней девушек наступила из-за длительного голодания. По основной версии следствия, сестры отказались от еды и тихо ждали смерти, закрывшись в своих комнатах.
Скончались девушки около двух недель назад. На это указывают их сгнившие и сухие тела. Все женщины находились в естественных позах: лежа на кровати с вытянутыми руками и ногами. В настоящее время тела направлены на экспертизу.
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Что известно о семье из Питера
Соседка семейства, где произошла трагедия, рассказала РЕН ТВ о том, что девушек видела редко, они были набожными и закрытыми. Отец погибших был батюшкой, некоторое время назад он умер. Детей в семье было семеро.
«Мать всех своих семерых детей дома рожала, даже в больницу не ходила. Все девочки у них грамотные были, институты закончили. <…> Семья очень богомольная, все время по церквям», – рассказала собеседница телеканала.
Также оказалось, что погибшие были гомеопатами: не пили таблетки и отрицали современное лечение.
Психологическая травма старшей сестры
«Я видела, что дочери теряют в весе, но они никого не слушали, кроме Олеси (старшей сестры – прим.ред). Даже младшего брата, который жил с ними, слышать не хотели. Они не пускали его в свою комнату. Кричали на него отборным матом», – сообщила мать девушек.
То, что старшая сестра имела влияние на младших, также подтвердил брат погибших.
«У старшей сестры была серьезная психологическая травма. Младшей – 19, она только школу закончила. Старшая интеллектуально главенствовала над сестрами, у нее три высших образования», – говорит Алексей.
По его мнению, именно старшая сестра могла убедить младших отказаться от употребления пищи. По некоторым данным, причиной странного поведения 35-летней женщины могла стать психологическая травма. Якобы в 2021 году в вузе к ней приставал преподаватель. После этого женщина уволилась с работы ассистента лаборанта и начала впадать в депрессию.
Не исключается еще одна версия произошедшего. Правоохранители полагают, что девушки могли состоять в секте. Странным показалось то, что отказавшиеся от телевизора и книг сестры все же поддерживали связь с внешним миром. Предполагается, что единственный найденный в квартире мобильный телефон мог быть средством связи с неким куратором, который довел женщин до смерти.
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Как умирали сестры из Петербурга
Если человек долго не ест, то он как бы «поедает» сам себя заживо. Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказала диетолог, президент НКО Союз «Здоровье наших детей» Ольга Панова.
«Белок ведь все равно должен поступать откуда-то. И организм ест свои мышцы, выпадают зубы. Картина, мягко говоря, неприглядная. Организм готовит себя к смерти. Если они так долго продержались, то, наверное, пили воду», – прокомментировала обстоятельства гибели сестер из Санкт-Петербурга эксперт.
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Анастасия Хохлова