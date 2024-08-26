Выпадение волос и слепота: Как обиженный сотрудник оборонного завода травил коллег водой с таллием

Фото: iStock/sorn340
Семь лет назад на таганрогском авиазаводе, который выпускает уникальные самолеты-амфибии и самолеты «судного дня» для МЧС и Минобороны, начали происходить странные и даже жуткие вещи. У сотрудников предприятия начали массово выпадать волосы словно после химиотерапии, слепнуть глаза и ломаться ногти. Следователи почти четыре года разбирались в произошедшем.
Подробности массового отравления, кто за ним стоит и что на самом деле произошло на авиазаводе — читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/sudok1
Вскоре врачам пришли анализы, давшие понять, что ни о каком ОРВИ и речи быть не может. Сотрудники оборонного завода отравились токсичным металлом — таллием.
За дело взяли правоохранительные органы, ведь на режимном авиазаводе с таллием не работают. Ответ напрашивался лишь один — яд занесли извне.
Силовики поняли, что все пострадавшие находились в одном корпусе и пили воду из кулеров — больших 19-литровых бутылей с помпой, которые стояли в общем коридоре. В нескольких емкостях и обнаружили остатки таллия.
Маршрут «мертвой» воды исследовали детально — от точки А до точки Б, опросили даже тех, кто добывает ее из скважин. Выяснилось, что жидкость отравили уже на самом заводе.
Фото: iStock/Betka82
Таллий — металл, который не купишь в ближайшем магазине. Этот серебристо-белый материал, похожий на ртуть, используют при изготовлении линз, ламп, термометров и фейерверков.
Вскоре внимание привлекла стычка 35-летнего инженера Владислава Шульги с юристом. Они сильно разругались после того, как первый на своей «Волге» сбил боковое зеркало у иномарки своего коллеги, а после поспешно уехал с места ДТП. Юрист изучил записи с камер, нашел виновника и предложил решить вопрос самостоятельно.
Фото: iStock/Apriori1
Юрист предложил Шульге заплатить ему полную стоимость зеркала — 20 тысяч рублей — и разойтись миром. Однако получил отказ.
Мужчина не стал спускать ситуацию на тормозах. Видео с уезжающий с места ДТП «Волгой» он выложил в интернет, а сам обратился в суд, который впоследствии выиграл. Шульгу лишили водительских прав.
По информации «КП», коллеги стали замечать, как ситуация с судом отразилась на инженере — он не раз негативно высказывался о случившемся и о юристе.
Негодовал Шульга и из-за других коллег, которым начальство исправно платило премии, в отличие от него. А он завистливо считал, что трудится не меньше других сотрудников.
Фото: iStock/XiXinXing
Следователи зацепились за версию о причастности инженера и начали изучать журнал посещений. Оказалось, что Шульга часто возвращался на работу после того, как день уже подходил к концу.
Эти поводы следователи посчитали причиной для мести. Заглянули силовики и в журнал записей на вахте и нашли отметки о том, что инженер не раз возвращался на работу после окончания рабочего дня.
За днями неожиданных возвращений на работу следовали дни отравлений сотрудников.
Оказалось, шарик таллия Шульга достал очень давно — еще когда учился в радиотехническом колледже. А когда обида на коллег его переполнила, вспомнил о тяжелом токсичном металле, и решил отомстить за свои обиды. Прочитав инструкцию в интернете, как с помощью химической реакции превратить таллий в соли, он сделал все сам.
Защиту инженера сначала строили на том, что таллий попал на авиазавод через яд для крыс и мышей. Однако эту версию затем опровергли — таллием грызунов не травили, а уборщицы, которым в таком случае досталось бы первым, не пострадали.
В конце концов Владислава Шульгу приговорили к 8 годам колонии общего режима и увели из зала в наручниках. Сторона защиты не согласна с приговором и обжаловала его в кассации.
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Токсичный металлВсе началось в декабре 2017 года, когда сотрудники сразу нескольких отделов начали ощущать странные симптомы. Сперва боли в груди и пояснице приняли за сезонную простуду, а кто-то шутил о возрастных изменениях. Однако, когда у людей начали клоками выпадать волосы, отваливаться ногти и слабеть зрение — стало не до шуток.
«Мы решили, что подцепили какое-то сезонное вирусное заболевание. Шутили, что возрастное. А потом началось облысение. Пучки волос выпадали, это было ужасно», — приводят в «КП» слова одного из сотрудников.На новогодних каникулах все стало еще хуже. Число заболевших резко выросло до 34 человек. Несколько особо тяжелых пациентов увезли в НИИ имени Склифосовского.
Фото: iStock/sudok1
Вскоре врачам пришли анализы, давшие понять, что ни о каком ОРВИ и речи быть не может. Сотрудники оборонного завода отравились токсичным металлом — таллием.
За дело взяли правоохранительные органы, ведь на режимном авиазаводе с таллием не работают. Ответ напрашивался лишь один — яд занесли извне.
Мертвая водаРежимное предприятие перевернули вверх дном. Токсикологи изучили все поверхности — полы, стены, рабочие места и даже сам воздух, однако опасного вещества нигде не оказалось. Стало понятно, что токсичный металл мог попасть только двумя путями — через еду или воду.
Силовики поняли, что все пострадавшие находились в одном корпусе и пили воду из кулеров — больших 19-литровых бутылей с помпой, которые стояли в общем коридоре. В нескольких емкостях и обнаружили остатки таллия.
Маршрут «мертвой» воды исследовали детально — от точки А до точки Б, опросили даже тех, кто добывает ее из скважин. Выяснилось, что жидкость отравили уже на самом заводе.
Фото: iStock/Betka82
Таллий — металл, который не купишь в ближайшем магазине. Этот серебристо-белый материал, похожий на ртуть, используют при изготовлении линз, ламп, термометров и фейерверков.
«Металл, естественно, не растворишь в воде. Чтобы добавить его в бутыли, нужно было химическим путем получить соли этого тяжелого металла. Но кто на это способен? И зачем травить сразу столько народу? Мы все выяснили», — цитирует «КП» слова следователя.
Месть и завистьКруг подозреваемых значительно сузился. Ведь таллий мог попасть в воду только через кого-то, кто имел прямой доступ к кулерам с водой. Следователи погрузились в конфликты и сплетни заводчан.
Вскоре внимание привлекла стычка 35-летнего инженера Владислава Шульги с юристом. Они сильно разругались после того, как первый на своей «Волге» сбил боковое зеркало у иномарки своего коллеги, а после поспешно уехал с места ДТП. Юрист изучил записи с камер, нашел виновника и предложил решить вопрос самостоятельно.
Фото: iStock/Apriori1
Юрист предложил Шульге заплатить ему полную стоимость зеркала — 20 тысяч рублей — и разойтись миром. Однако получил отказ.
Мужчина не стал спускать ситуацию на тормозах. Видео с уезжающий с места ДТП «Волгой» он выложил в интернет, а сам обратился в суд, который впоследствии выиграл. Шульгу лишили водительских прав.
По информации «КП», коллеги стали замечать, как ситуация с судом отразилась на инженере — он не раз негативно высказывался о случившемся и о юристе.
Негодовал Шульга и из-за других коллег, которым начальство исправно платило премии, в отличие от него. А он завистливо считал, что трудится не меньше других сотрудников.
«Он возмущался, что оставался сверхурочно, чтобы доделать работу, и, если требовалось, приходил даже по субботам, а его обделили», — приводятся слова одного из коллег.Кроме того, у Шульги были недомолвки со своим начальником, который якобы мешал продвижению по карьерной лестнице. Однажды его хотели повысить, но после должность неожиданно предложили другому.
Фото: iStock/XiXinXing
Следователи зацепились за версию о причастности инженера и начали изучать журнал посещений. Оказалось, что Шульга часто возвращался на работу после того, как день уже подходил к концу.
Эти поводы следователи посчитали причиной для мести. Заглянули силовики и в журнал записей на вахте и нашли отметки о том, что инженер не раз возвращался на работу после окончания рабочего дня.
«Так мы выяснили, что инженер несколько раз вдруг возвращался на завод в конце рабочего дня, уже после того как вышел вместе с другими сотрудниками», — заявляли в ростовском СУ СКР.Так как объект режимный, подобные «возвращения» обычно подкрепляются объяснительными, но Шульга просто отмечался в журнале, брал ключ и никаких бумаг на имя начальства не писал.
За днями неожиданных возвращений на работу следовали дни отравлений сотрудников.
Откуда взялся таллий?Вскоре Шульгу задержали. Увидев целое досье, инженер во всем сознался. Под видеозапись он рассказал, как приходил на работу с бутылочкой раствора таллия и подливал его в кулеры, из которых пили его коллеги.
«Во время первоначальных показаний он сообщил такие детали, о которых даже мы не знали, но которые многое объясняют и вполне логично вписываются в общую картину отравления. Например, рассказал, откуда у него появился таллий», — приводят в «КП» слова следователя.Фото: iStock/Remigiusz Gora
Оказалось, шарик таллия Шульга достал очень давно — еще когда учился в радиотехническом колледже. А когда обида на коллег его переполнила, вспомнил о тяжелом токсичном металле, и решил отомстить за свои обиды. Прочитав инструкцию в интернете, как с помощью химической реакции превратить таллий в соли, он сделал все сам.
Надеюсь, еще увидимсяСпустя какое-то время Шульга отказался от своих показаний, заявив, что ему угрожали жизнью матери.
«По его словам, оперативники якобы обещали подбросить наркотики и обвинить его мать в их продаже. Поэтому он и сказал, что лучше сядет сам, чем за решетку попадет мать. Вот так он мне объяснял», — процитировали заявление адвоката.Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Защиту инженера сначала строили на том, что таллий попал на авиазавод через яд для крыс и мышей. Однако эту версию затем опровергли — таллием грызунов не травили, а уборщицы, которым в таком случае досталось бы первым, не пострадали.
В конце концов Владислава Шульгу приговорили к 8 годам колонии общего режима и увели из зала в наручниках. Сторона защиты не согласна с приговором и обжаловала его в кассации.
Что стало с отравленными?Не все сотрудники оборонного завода продолжают работать после массового отравления. Кто-то ушел на другое место работы, кому-то — не позволяет здоровье. Другие — вернулись после длительного больничного.
«Пережил много. И боли были по всему телу, и волосы выпадали. Продолжаю восстанавливаться до сих пор», — црассказал один из коллег Шульги.Стоят ли все еще в коридоре кулеры или люди предпочитают приносить воду с собой — остается неизвестным.
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Данил Пономарев