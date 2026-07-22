Россиянка заявила об ограблении и изнасиловании, чтобы оправдать прогул на работе

22 июля 2026, 15:19

В Севастополе будут судить 20-летнюю девушку за ложный донос об изнасиловании

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

Жительница Севастополя инсценировала нападение и нанесла себе травмы, чтобы оправдать прогул. Подробности приводит прокуратура города.