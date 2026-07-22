Россиянка заявила об ограблении и изнасиловании, чтобы оправдать прогул на работе
Жительница Севастополя инсценировала нападение и нанесла себе травмы, чтобы оправдать прогул. Подробности приводит прокуратура города.
20-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением об ограблении и изнасиловании. Инцидент, по её словам, произошёл в марте. Чтобы убедить правоохранителей в достоверности своей истории, россиянка умышленно нанесла себе телесные повреждения.
Проверка показала, что заявительница солгала. В ходе разбирательства она призналась, что таким способом пыталась объяснить своё отсутствие на рабочем месте, не называя действительную причину прогула.
Прокуратура Севастополя сообщила, что против неё возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств обвинения. В настоящее время материалы дела переданы в суд.
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