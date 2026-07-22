В Кировской области поезд снёс лесовоз на железнодорожном переезде

22 июля 2026, 18:19

В Кировской области при столкновении «КамАЗа» с поездом пострадали два человека

Фото: МЧС Кировской области

Днём 22 июля в Кировской области на железнодорожном переезде грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с локомотивом поезда. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.