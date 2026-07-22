В Кировской области поезд снёс лесовоз на железнодорожном переезде
Днём 22 июля в Кировской области на железнодорожном переезде грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с локомотивом поезда. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
ЧП случилось у посёлка Старцево Верхнекамского района. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир грузовика.
В пресс-службе Горьковской железной дороги уточнили, что от удара из кузова «КамАЗа» высыпались лесоматериалы. Сейчас железнодорожники расчищают переезд, чтобы возобновить движение автомобилей. Инцидент не повлиял на график движения остальных поездов.
Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
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